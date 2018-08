Se bildene fra årets fadderuke!

Det er den uken.

Den uken Bergen blir omgjort til en pulserende utelivsscene utenom det vanlige.

Lyden av allsang fra utallige vorspiel slår mellom byens trange gater, med god hjelp fra vinduer som er satt på vidt gap i et desperat forsøk på å kjøle ned de små, men stappfulle kollektivene.

Flokker med studenter ledes over Torgallmenningen. I bresjen går mindre grupper med like T-skjorter med ordet «FADDER» trykket over ryggtavlen.

For denne uken har tusenvis av nye studenter inntatt byen. Og de skal bli kjent med hverandre, fort.

En viktig arena

– Fadderuken er blitt en viktig arena der nye studenter blir kjent med hverandre, byen og studiet.

Det sier fadder Malin Sandbakken Jakobsen. Hun husker selv godt hvordan det var å være ny, og hvor stor rolle hennes faddere spilte for hennes første møte med høyere utdanning.

Rune Sævig

– Noen møter sin nye bestevenn i disse gruppene. Og gjør man ikke det, har man likevel blitt kjent med noen å si hei til i gangene eller sitte med på forelesning, sier Jakobsen.

– I tillegg har fadderbarna en rekke spørsmål som de kanskje ikke tør å spørre foreleser eller professor om. Da er det greit å ha en fadder man kan spørre, sier hun.

Rune Sævig

Ingen drikkepress

Rundt et bord på takterrassen på Grønneviksøren studentboliger sitter et titall nye studenter. En kortstokk med spørsmål sendes rundt.

– Hvem i rommet hadde mest sannsynlig dratt på en date – kun for å slippe å betale middag?

Kortet med spørsmålet kastes til den «mest sannsynlige». Det fornærmede fjeset han setter opp, får gruppen rundt bordet til å le.

Rune Sævig

– Det er aldri noe drikkepress. Vi har flere fadderbarn som ikke drikker, og legger opp til leker alle kan delta på, sier fadder Tobias Lucey.

– Fadderuken handler først og fremst om å inkludere. Folk kommer hit fra hele landet, og alle har til felles at de er nye studenter ved universitetet. Det er et godt utgangspunkt for å bli kjent, sier han.

– En tryggere fest

Festen tar seg opp i takt med mørket som senker seg over Bergen. Feststemte faddergrupper stiller seg i kø inn til utestedene. Det deles sigaretter og flørtes. Et ungt par sitter og kliner på en parkbenk.

– Skal det være en banan?

Faddervakt Andreas Sjursen Book deler ut bananer til en gjeng utenfor nattklubben Ricks.

Rune Sævig

– Vi vil bidra med å gjøre studentenes møte med utelivet i Bergen tryggest og kjekkest mulig, sier Andrea Sundbø.

Hun er en av kveldens 30 frivillige faddervakter. Hver kveld, hele uken – ikledd oransje refleksvester og utrustet med boller, bananer og vann – patruljerer de gatelangs gjennom natten.

– Fadderne har ansvar for store grupper unge mennesker, mange av dem kommer rett fra videregående. Da jeg selv var fadder, var det en jente som hadde drukket for mye og trengte hjelp til å finne veien hjem. Da tok faddervaktene over, og jeg slapp å forlate resten av gruppen, sier Antonie Braa, som i år er faddervakt.

Rune Sævig

Rune Sævig

Politiet: – Oppfører seg fint

Natt til torsdag meldte politiet at fadderbarna stort sett har oppført seg fint.

– Det var ikke noen problemer natt til onsdag i alle fall, og det ser ut som de stort sett oppfører seg fint, sier operasjonsleder Vest politidistrikt, Lars Geitle.

Rune Sævig

– Det er en del studenter i sentrum nå, men i loggene våre er det ingenting som tyder på at de ikke oppfører seg. Så får vi håpe den gode oppførselen varer ut hele uken, sier han.

Det store rebusløpet

En av fadderukens store høydepunkt er fakultetenes rebusløp. Ikledd kostymer drar gruppene fra post til post og konkurrerer mot andre faddergrupper.

Ved Johanneskirken skulle sosiologistudentene snart i ilden.

– Det er veldig gøy! Dette er virkelig en fin måte å bli kjent med hverandre på, sier 20 år gamle Adrian Zimowski.

Mens de ventet på tur, ble faddergruppen også underholdning for et knippe britiske turister som søkte ly for regnet på kirketrappen.

– Excuse me. Men hva er det som skjer i Bergen denne uken? spør en britisk gammel dame ett av fadderbarna.

– This is how Norwegians get to know eachother.

Rune Sævig