Gerd Langeland Østerfeldt til minne.

21. mars mottok vi en trist beskjed. Gerd Langeland Østerfeldt var gått bort, bare 67 år gammel. Vi visste at Gerd var syk, men vi hadde regnet med å ha henne i idrettslaget vårt lenge enda.

Gerd var en stor kapasitet for Laksevåg Turn- og Idrettslag hvor hun, som relativt nyinnflyttet til Laksevåg, ble medlem i idrettslaget i 1976.

Hun var et aktivt og engasjert medlem på de voksne partiene. Det første turstevnet deltok hun på i 1982. Etter dette deltok Gerd på syv kretsturnstevner, mange landsturnstevner, Gymnastradaer og Golden Age festivaler i Europa.

Gerd var en person som glødet for gymnastikk og turn. Hun var en selvskreven funksjonær på turngruppens små og store arrangementer, fra turnoppvisninger i laget, konkurranser i klubb og krets, til Nordisk mesterskap i troppsgymnastikk. Gerd var alltid godt forberedt og utførte oppgavene hun påtok seg på en profesjonell måte.

Fra 1983 og frem til i dag har Gerd hatt ulike verv i idrettslaget vårt. Hun satt 16 år i turnstyret og 13 år i Hovedstyret, ni av disse som leder. Hun engasjerte seg i alle aktivitetene i idrettslaget, både friidrett, fotball og turn. På Nygårdsmyren ble første byggetrinn av klubbhuset åpent i 2005 og Gerd ble valgt inn som medlem i det første klubbhusstyret. Klubbhuset var Gerd sitt hjertebarn og hun var aktiv i driften helt til det siste.

I sin lederperiode var Gerd en av pådriverne for å oppgradere Laksevåghytten i Nordnesdalen, forbedre treningsfasilitetene for friidrett og fotball på Nygårdsmyren og for en utvidelse av klubbhuset vårt. De siste årene var hun også aktiv i plankomiteen for ny turnhall på Laksevåg.

Privat

For sin langvarige innsats og flott arbeid for Laksevåg Turn- og Idrettslag, ble Gerd tildelt lagets hederstegn i bronse i 1987, sølv i 1993 og gull i år 2000. Gerd ble æresmedlem i Laksevåg turn og idrettslag i 2010.

I 1998 ble Gerd tildelt Norges Gymnastikk og Turnforbunds fortjenstmedalje i sølv. Hun har hatt tillitsverv i Hordaland idrettskrets, Hordaland Gymnastikk og turnkrets og i Turnkassestyret.

Vi vil minnes Gerd som en sprek, livsglad og sprudlende dame med godt humør og alltid med en kommentar og en god replikk på lur. Hun har satt dype spor etter seg i organisasjonen til Laksevåg Turn- og Idrettslag.

Vi vil takke for godt samvær på trening i Laksevåghallen, og for gode minner fra turer i inn- og utland.

En fullsatt Nygård kirke tok et verdig farvel med Gerd 5. april. Våre tanker går til Torstein og resten av familien. Vi føler med dere i sorgen og lyser fred over Gerds minne.

På vegne av turngruppen i Laksevåg Turn- og Idrettslag Hildegunn Engelsen, Anne Birthe Bø, Tone Sanne og Trude Riple.