Røykdykkere fikk pynten ut av huset – mens den fortsatt brant.

I 04-tiden natt til tirsdag ble brannvesenet varslet om brann i en enebolig på Eikåsneset i Bergen. Det var huseieren selv som ringte inn og fortalte at huset var fullt av røyk, forteller Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen i Bergen.

– Han og konen fikk beskjed om å gå ut. Røykdykkere fra Åsane gikk inn og så at det var fyr i et bord og noe julepynt på bordet, sier Villanger.

I stedet for å slukke brannen, tok røykdykkerne like godt med seg bordet ut av huset, mens det fortsatt brant.

– Det er like greit å gjøre det sånn, når det går an. Så slipper de å søle med vann og skade huset ytterligere, sier Villanger.

Han forteller at ekteparet hadde fått i seg litt røyk og derfor ble sendt til legevakten for sjekk, mens huset ble ventilert for røyk.