Vervarslinga på Vestlandet advarer folk mot sterke vinder onsdag kveld. Verst skal det bli fra 20-tiden.

Det er restene av den tropiske stormen «Helene» som slår til.

Utsatte steder på Vestlandet skal vinden kunne komme opp i 35 meter i sekundet i kastene. Grensen for orkan ligger på 32,6 m/s.

– Dette er den første skikkelige høststormen på Vestlandet, det er det ikke tvil om, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Geir Ottar Fagerlid.

Vinden vil bli sterkest i Sogn og Fjordane, der det meldes periodevis sterk storm på kysten, men også i Hordaland og Bergen vil vinden merkes godt, sier meteorologen. Han ber folk være spesielt obs i timene mellom klokken 20 og 22 onsdag kveld.

– Hold deg unna fjell og kyst når det står på som verst, er oppfordringen.

Her kan du se når vinden blir sterkest.

STORM GEO

– Kan bli en del trøbbel

– Dette er ganske kraftig vind. I starten i kveld kommer den fra sørlig retning, som ikke er det verste. Men etter hvert dreier vinden sørvest, og det kan være den slår ned i lavlandet innenfor kyststripen, i fjorder og daler. Også i Bergen kan det bli orkanstyrke i vindkastene, men det er vanskelig å si hvor, opplyser Fagerlid.

Han understreker at varselet må tas på alvor.

– Trær kan velte og knekke og forårsake strømbrudd, gjenstander med stort vindfang kan flytte på seg og det kan bli problemer med offentlige kommunikasjoner som ferger og broer. Det er for eksempel ganske stor fare at Sotrabrua kan bli stengt. Det kan bli en del trøbbel, for å si det slik.

Cathrine Krane Hansen (arkiv)

– Hva bør folk gjøre?

– Nå er dette et gult farevarsel, ikke oransje eller rødt, men man kan jo likevel ha maks uflaks hvis man beveger seg ute. Allerede søndag så vi at trær overraskende veltet, ved Årstad kirke og på Landås, i vindkast som egentlig ikke skulle være sterke nok til å forårsake slikt, poengterer Fagerlid.

Han ber folk tenke seg om vurdere selv om det er smart å gå ut.

– Folk flest vet som regel hvilken vindretning som er verst der de bor. Det er store lokale forskjeller.

Ikke unormal nedbør

Stian Sætveit (arkiv)

Fagerlid snakker også om nedbør, men sier det ikke blir snakk om unormale mengder for Bergen i september.

Varselet for Hordaland onsdag er regnbyger og utrygt for torden. Seint på ettermiddagen øker vinden til sørlig sterk kuling. Det blir regn og regnbyger.

Natt til torsdag er det muligheter for orkan ved Stad, ifølge værtjenesten til Yr.