TRIM: På Ulset er det mange ulike aktiviteter, tilpasset den enkelte. Her er det trimgruppe med Gudmund Heggernes (fra v.), Hilde Losvik og Per Hauglund i aksjon. De trener hver dag, også i helgene. FOTO: Tobias Willumstad Myrland

– Kan ikke akseptere forskjellene mellom sykehjem i Bergen

Gamle og syke mennesker møter vidt forskjellige tilbud ved sykehjemmene i Bergen, til tross for at de får overført lik betaling per langtidsplass.