Byrådet gjør nok en helomvending i bybanesaken. Beboerne i Ytre Sandviken jubler for at bilene nå skal fjernes fra motorveien og flyttes inn i Fløyfjellet.

Da byrådet tiltrådte i 2015, slo de fast at de ønsket å legge Bybanen i dagens motorvei i Ytre Sandviken. De 50.000 bilene som kjører gjennom bomiljøet i bydelen burde flyttes inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen, mente Ap, Venstre og KrF.

Like før jul ble det kjent at byrådspartiene hadde snudd helt rundt: Bilene skulle fortsatt kjøre i motorveien, mens Bybanen ble lagt i tunnel. Kostnad og usikkerhet rundt prosjektet var begrunnelsen.

Geir Martin Strande

Utsatte saken

Etter store protester fra beboere, og nye utredninger fra trafikkeksperter, bestemte byrådet seg for å utsette saken til januar. Torsdag presenterte de sin endelige beslutning på en pressekonferanse, noe som tilsier at ringen er sluttet for byrådet:

– Den løsningen vi anbefaler bystyret er at vi vedtar en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen, sa byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) på pressekonferansen.

Kort oppsummert betyr det følgende:

Bybanen sendes i tunnel fra Sandbrogaten bak Bryggen til et underjordisk stopp ved Sandviken kirke.

Videre går den i tunnel til Amalie Skrams vei, for deretter å gå i dagen gjennom Åsaneveien.

Dagens motorvei legges inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen.

I Sandviken blir det dermed fire bybanestopp: Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og NHH.

Mats Andersen (illustrasjon)

Fikk nye utredninger

Forlengelse av Fløyfjellstunnelen har tidligere vært uaktuelt fordi det vil koste for mye penger.

Schjelderup sier de vil bruke pengene som egentlig skulle brukes til den såkalte Bymiljøtunnelen, som skulle sende bilene under sentrum, til å heller bygge en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen.

Statens vegvesen har tidligere vært tydelig på at bymiljøtunnelen må bygges for å få bukt med sentrumstrafikken, men har nå gått med på at Fløyfjellstunnelen kan prioriteres først.

– Utregningene vi har fått fra Helge Hopen og veivesenet tilsier at byggingen av Fløyfjellstunnelen vil redusere trafikken gjennom sentrum med 28 prosent, forklarte Schjelderup.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) berømmet samarbeidet med de andre offentlige etatene i forkant av denne løsningen.

– At vi har en veidirektør i Statens vegvesen som har tatt nattoget to ganger for å ha møtet her klokken 0800, det sier sitt. Dette er et klima som er så godt at vi klarer å finne de gode løsningene.

Regionsjef for Statens vegvesen, Helge Eidsnes, sa dette er den beste traseen.

– Dette er en god bybaneløsning. Det er en god løsning for gang- og sykkelveier, og for byen er dette bra.

Takker politikerne

Geir Næss, som leder en sammenslutning av velforeninger i Sandviken, sa dette er en stor dag for mange.

– Det er en kjempestor dag for Sandviken. En stor dag for innbyggerne, men spesielt for lokaldemokratiet. Måten dette engasjementet har preget Sandviken på, gjør denne saken helt spesiell.

Han roste byråd Tryti, byrådspartiene og bystyrepolitiker Geir Steinar Dale (Ap).

– Det spesielle med denne saken er at alle partiene har vært opptatt av at dette er en god løsning, men andre forhold har skapt problemer.