1000 liter bensin havnet på bakken i stedet for i tanken. Først flere timer seinere ble nødetatene varslet.

Vel 1000 liter drivstoff havnet torsdag i bakken under fylling av en av tankene ved YX-stasjonen i Eikelandsosen.

Politiet valgte ved 17-tiden å evakuere 50 beboere i nærheten.

– Vi gjør dette for å være på den sikre siden. En brannbil med spesialutstyr er på vei fra Bergen for å måle gassnivået på stedet, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i politiet.

Varslet etter flere timer

Uhellet skjedde tidligere i dag. Først flere timer seinere ble brannvesenet varslet.

– Ved lunsjtider hadde folk begynt å merke bensinlukt i området. Vi ble varslet klokken 15.30. Da først ble det satt i gang en større aksjon, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland.

– Hva tenker du om det?

– Det er ikke optimalt i det hele tatt, spesielt når så mange liter bensin har blitt liggende i så mange timer, sier han.

Sentrum uten strøm

– Vi merket det ikke selv, sier eier av bensinstasjonen, John Einar Thorbjørnsen.

Det var først da en nabo litt lenger ned i bygden klagde over at det luktet bensin på toalettet, at de ansatte ved stasjonen begynte å undersøke hva som hadde skjedd.

– Det er ingen synlig lekkasje, alt ligger i grunnen. Vi vet derfor ikke hvor mange liter bensin som har lekket, sier han.

Ifølge Thorbjørnsen har det skjedd en såkalt overfylling fra en av tankbilene.

– Tanken var kontrollert og godkjent seinest i går. Så vi kan ikke forklare hvorfor dette har skjedd. Det var et uhell rett og slett, sier han.

Thorbjørnsen forteller at strømmen inn til sentrum er skrudd av siden det ligger en trafostasjon i nærheten av lekkasjen.

– Hele sentrum er stengt. Vi venter nå på fagfolk som skal måle gasskonsentrasjonen, sier han.

Måle gasskonsentrasjon

Det varme oktoberværet har trolig gjort at fordampingsprosessen har gått fortere enn vanlig.

– Vi har to av våre på vei fra Laksevåg brannstasjon for å gjennomføre målinger. Dersom de ikke finner noe, vil nok de evakuerte få komme tilbake, sier Drotningsvik.

Kommunen er varslet for å ivareta de 50 som er evakuert.

Politiet karakteriserer hendelsen som et uhell.