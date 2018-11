Håkon Pettersen overtar ikke bare sjefens jobb i byrådet. Han har også sagt seg villig til å overta som listetopp for KrF.

Torsdag ble det offisielt: Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) går av som byråd og overlater posisjonen til sin rådgiver Håkon Pettersen. Ulstein har allerede varslet at han ikke tar gjenvalg i bergenspolitikken etter kommunevalget neste høst.

Ulstein toppet KrFs liste ved forrige kommunevalg. Den nye byråden er klar til å overta også den posisjonen.

– Jeg har stilt meg til disposisjon for å være en del av laget som skal settes sammen for neste periode, bekrefter den ferske byråden.

Diplomatisk

Ulstein er forsiktig med å velsigne sin arvtaker som ny frontfigur.

–Det er mange utrolig dyktige folk som har sagt ja til å stå på førsteplass. Det vil nominasjonskomiteen håndtere på en bra måte. Det er jo fantastisk at Håkon stiller seg til disposisjon, sier han diplomatisk.

Håkon Pettersen er ikke blant de mest profilerte i bergenspolitikken. Han var vara i bystyret forrige periode. De siste årene har han vært politisk rådgiver for Vigdis Gåskjenn, da hun vikarierte som helsebyråd for Rebekka Ljosland. Seinere tok han over rådgivningen av Ulstein.

Før det var Pettersen nestleder i den kristne tankesmien Skaperkraft. Han har også vært rektor på en bibelskole.

– En rolig kar

Byrådsleder Harald Schjelderup ønsker nykommeren velkommen i kollegiet.

– Jeg er blitt kjent med Håkon som utrolig dyktig. En rolig kar, som er umulig å ikke like, lyder skrytet fra sjefen.

Alice Bratshaug

Dag Inge Ulstein har vært finansbyråd i tre år. I løpet av denne perioden har Bergen klatret 225 plasser på den økonomiske rankingen, fra 368. plass da byrådet overtok i 2015. Dette er naturligvis den avtroppende byråden fornøyd med. – Når det har vært viktig å få kontroll på kommuneøkonomien, er det for å kunne gjøre noe politisk for dem som sitter nederst ved bordet, sier han.

Alice Bratshaug

– Få bygge relasjonene

For 14 dager siden, da det ble kjent at Ulstein gir seg i bypolitikken, var han innstilt på å stå perioden ut som byråd.

– Hva gjorde at du ombestemte deg?

– Jeg tror det er et godt valg å la nye folk få den plattformen som byrådssamarbeidet er, bygge relasjonene og være del av samtalene. Jeg vil fortsatt bidra fra en annen posisjon, svarer den avtroppende byråden.

Ulstein var den eneste KrF-toppen i Bergen som tydelig frontet Hareides ønske om å samarbeide med Ap nasjonalt, slik man gjør i Bergen. Også Pettersen sto på Hareide-linjen.

Trebarnsfar

Hensynet til familien var en viktig grunn for Ulstein til å gi seg i bypolitikken. Ulstein har fire barn. Rebekka Ljosland, som også gir seg, fikk barn i 2016. Pettersen har tre barn på ni, syv og tre år og en viktig oppgave som fotballtrener i Baune.

– Hvordan tenker du at byrådsjobben skal kombineres med foreldrerollen?

– Jeg tenker jeg at både Rebekka og Dag Inge har vist at det er mulig å kombinere bypolitikken med småbarnsliv. Jeg og min familie er motivert for å rigge hverdagen så det kan fungere bra, så vi kan ha det bra på jobb og bra hjemme, sier byens nye finansbyråd.