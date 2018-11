Håkon Pettersen ble presentert som ny finansbyråd i dag.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) har allerede varslet at han ikke tar gjenvalg i bergenspolitikken etter kommunevalget neste høst. I går ble det kjent at han øsnker å gi seg allerede nå.

Arvtakeren er hans egen politiske rådgiver, Håkon Pettersen.

Ulstein var den eneste KrF-toppen i Bergen som tydelig frontet Hareides ønske om å samarbeide med Ap nasjonalt, slik man gjør i Bergen. Pettersen var en av dem som ga ham støtte.

I dag ble Pettersen presentert som den nye byråden på en pressekonferanse.

Alice Bratshaug

Ubeskrevet blad

Pettersen er ikke blant de mest profilerte i bergenspolitikken. De siste årene har han vært politisk rådgiver for Vigdis Gåskjenn, da hun vikarierte som helsebyråd for Rebekka Ljosland, og en kort periode for Ljosland selv. Seinere tok han over rådgivningen av Ulstein.

Han har tidligere vært varamedlem i bystyret fra 2011 til 2015, i tillegg til at han var nestleder i den kristne tankesmien Skaperkraft en rekke år.