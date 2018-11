Fergesambandet ved fylkesvei 57 Leirvåg – Sløvåg er innstilt på grunn av dårlig vær.

Helt siden den første fergen startet å gå i dag morges, har det høljet ned og blåst kraftig.

– Det var opp imot liten storm da vi la til kai i Sløvåg rundt klokken ni i dag morges. Det er et heftig vær, det blåser kraftig og regner, sier kaptein Ole Magnus Glesnes om bord på fergen «Bjørnefjord» som går mellom Leirvåg og Sløvåg.

– Det er litt trangt der vi legger til kai i Sløvåg, og hvis vinden da tar i fergen kan vi risikere at det går gale. Det er ikke en risiko jeg ønsket å ta.

Han synes det er synd at været stopper de som skal reise med fergen.

– Det er synd at det rammer folk som skal reise, men vi er nødt til å tenke på sikkerhet. Når været er slik det er nå, kunne vi ha risikert at et uhell skjedde. Det hadde vært verre, sier Glesnes.

– Vinden vil minke

Ifølge statsmeteorolog ved Værvarslinga, Lars Andreas Selberg, skal det blåse en stund ennå, før det avtar utover fredagen. Regnbygene vil fortsette i dag og i morgen.

– Det er en del lavtrykksaktivitet i havet vest for oss, med flere kraftige lavtrykk. Det er dette som har ført til den sterke vinden. I dag er det ventet at det vil blåse sørlig sterk kuling utsatte steder, dess lenger nord en kommer, i fjellet og på kysten. Det vil være bra med vind, men den vil gradvis minke i kveld og gå ned til en sørlig stiv kuling, sier Selberg.

Nedbøren vil komme som snø over cirka 1000 meter, og på lørdag avtar vinden.

– Vinden vil minke til liten kuling utsatte plasser fra sørvest. Regnbygene vil fortsette utover lørdagen, og det vil komme en kjøligere luftmasse som gjør at snøgrensen vil synke til 700 meter, sier Selberg.

På søndag får vi en mer overskyet værtype og vinden vil roe seg ned til en skiftende bris.

– Temperaturen vil synke og ha en gradvis nedadgående tendens fra nå av og innover i helgen. På søndag vil temperaturen ligge på rundt fem grader, sier Selberg.

Håp om finvær i vente

I midten av neste uke kan vi håpe på finere vær.

– Det er en litt usikker værsituasjon fremover, men i midten av neste uke vil det være håp om en periode med finvær igjen. Det er ikke en helt klar situasjon, men vi kan håpe, sier Selberg.

Statens Vegvesen

Sognefjellet stengt

Sognefjellet er nå stengt på grunn av uvær.

– Kombinasjonen snø og sterk vind gjør at Sognefjellet er stengt. Det vil bli gjort en ny vurdering på dette i dag klokken 13.00, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen John Andreas Omdal.

Han mener det ikke er en overhengende fare for at de andre fjellovergangene vil bli stengt.

– Det er vinter i fjellet, men det er nok ikke noe fare for at verken Hardangervidda eller hovedveiene vil bli stengt, og det skal mye til for at Filefjell stenger, det må mer vind til for at vi skal ta det på snøføyken. Så lenge kjøreforholdene er gode, holder vi fjellovergangene åpne, sier Omdal.