Til jubel fra barna åpnet ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) årets pepperkakeby i Sentralbadet.

Lørdag formiddag ble den 28. pepperkakebyen i rekken offisielt åpnet i Sentralbadet.

Under åpningen fikk ordfører og «borgermester» i pepperkakebyen, Marte Mjøs Persen (Ap), tradisjonen tro overrakt et spesiallaget ordførerkjede.

– Dette er en tradisjon Bergen kan være veldig stolte av. Det aller fineste med pepperkakebyen er at den er for alle. Den er samlende, og ikke splittende, sa Persen i åpningsappellen.

Blant de over 1000 byggverkene finner man i år både Troldhaugen, Ulriksmasten, Grieghallen og en rekke andre kjente serverdigheter fra Bergen.

Marita Aarekol

– Mye flott og rart

Primus motor og pepperkakebyens far, Steinar Kristoffersen, er imponert over bergensernes kreativitet og innsatsvilje.

– Jeg blir like imponert og overrasket hvert eneste år. Det blir bare mer og mer engasjement, sier Kristoffersen.

Han kan ikke si med sikkerhet hvor mange pepperkakebygg som er kommet inn i år, men anslår at det er minst like mange som i fjor. Da lå antallet på rundt et par tusen byggverk.

– Det kommer mye flott og rart. Særlig det maritime Bergen har i år vært på hugget med båter av forskjellig slag, forteller pepperkakesjefen.

Marita Aarekol

Fremdeles størst

I 2009 ble hele pepperkakebyen rasert da en beruset mann gikk inn i teltet på Torgallmenningen og gjorde hærverk. Siden 2014 har utstillingen stått i tryggere former inne i Sentralbadet.

– Men man kan aldri bli helt sikret. Neste år er det ti år siden den ulykksalige lørdagsnatten, så det må markeres på et vis, sier Kristoffersen.

– Er pepperkakebyen fremdeles verdens største?

– Etter det jeg kan bedømme kan vi med god margin si at vi har verdens største og flotteste pepperkakeby i år også, sier generalen.

Marita Aarekol

Jakter julestemning

Blant de som hadde tatt turen til Sentralbadet lørdag var Alexandra Fosse og tvillingbarna Olivia og Adam Fosse på snart to år.

– Vi begynte å jakte på julestemningen tidlig i år, sier Fosse.

Hun og mannen har sin fulle hyre med å holde styr på de to tvillingene.

– Det er mye fine lys og mye å plukke på for dem her, sier hun og smiler.

Ordførerens ektemann Nils-Olav Nøss utforsket pepperkakebyen sammen med sønnene Håkon og Trym på seks år.

– Det er mamma som åpner, så da har det blitt en tradisjon. Nå skal vi gå rundt og se grundig gjennom, sier Nøss.

Marita Aarekol

Marita Aarekol