– Jeg kjente i hjertet at jeg hadde lyst å hjelpe til, sier sykepleier Kristin Vesterli.

Bergen kommune får låne fagfolk av Helse Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Fredag ettermiddag fikk Kristin Vesterli et spørsmål fra sjefen sin på Haukeland universitetssjukehus: Om hun var villig til å jobbe en periode på Skjoldtunet sykehjem i Bergen.

Med høye smittetall og utbrudd på flere sykehjem er det bemanningskrise i kommunen.

Den erfarne sykepleieren på Medisinsk klinikk bestemte seg fort. Hun har jobbet på Skjoldtunet i mange år, kjenner huset og vet at der har hun gode kolleger.

– Jeg kjente i hjertet at jeg hadde lyst å hjelpe til, sier Vesterli, som mandag ettermiddag hadde sin første vakt på sykehjemmet.

Så lenge hun går vakter på Skjoldtunet er Vesterli fristilt fra sykehuset.

Skjoldtunet har 64 enkeltrom og ligger i Fana. Her har Kristin Vesterli jobbet i 21 år før hun begynte på Haukeland universitetssjukehus.

Ba medarbeidere melde seg

Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, sier de reagerte raskt da meldingen kom forrige uke om at kommunen manglet helsepersonell.

– Vi la ut melding på nett der vi oppfordret sykepleiere og helsefagarbeidere å melde seg. Samtidig varslet vi lederne og beskrev situasjonen, sier han.

Mandag formiddag er det gjort avtale for fem medarbeidere. Ytterligere fire har sagt seg villig til innsats for kommunen.

– Bergen gjør en kjempejobb. Vi vil gjerne hjelpe, men så lenge utlånet er frivillig, kan vi ikke gjøre annet enn å oppfordre medarbeiderne å melde seg, sier Hansen.

– Er ikke sykehuset presset, siden dere har folk å låne ut?

– Vi har hatt veldig høy aktivitet i sommer og noen enheter er presset, men covid-situasjonen er god. Derfor kan vi avse folk.

– Vi har senket skuldrene et hakk

– Vi er veldig glad for hjelpen fra Helse Bergen og har senket skuldrene et hakk, sier Anita Wøbbekind Johansen, direktør for sykehjemsetaten.

Sykehjemmene har lenge manglet vikarer. Mange kandidater har vært opptatt med vaksinering og smittesporing. Da flere sykehjem fikk smitte og medarbeidere i karantene, gikk det fra mangel til krise.

– Hjelpen fra Helse Bergen monner godt, men vi fortsetter dialogen med vikarbyrå. Nav har også lyst etter flere vikarer. Det er viktig å være rustet hvis det kommer nye utbrudd, sier Johansen.

– Hvis vi nektet uvaksinerte å jobbe på sykehjem, ville personellmangelen vært et enda større problem, sier etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen.

Smitten avtar

Smitten på sykehjemmene ser ut til å avta. Siden forrige mandag er tallet på smittede beboere gått ned fra tretti til åtte; en på Lyngbøtunet, en på Fantoft, fire på Siljuslåtten og to på Landås menighets eldresenter.

Samtidig har 12 ansatte fått påvist smitte og 12 er i karantene for øyeblikket.

Ikke alle sykehjemsansatte er vaksinert.

– Noen er ikke vaksinert fordi de er gravide. Noen har takket nei til vaksinering, som er frivillig.

– Likevel får de jobbe med pasienter?

– Hvis vi skulle nektet uvaksinerte å jobbe på sykehjem, ville personellmangelen vært et enda større problem, sier Johansen.

Beboerne som er smittet, er nesten uten unntak fullvaksinerte.

– Så langt har de fleste hatt ingen eller milde symptomer. Det har heldigvis vært få dødsfall, sier Johansen.