Den arvelege genvarianten gjorde Einar nesten blind. Etter 40 år er bergensforskarane på sporet av behandling.

Forskarane gjer kreftmedisin om til augedropar. For Einar Fiskvik (48) er det truleg for seint, men håpet er at barnet hans kan berge synet.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden