Dette 134 år gamle skipet kan bli til spiker

Mineleggeren «Tyr» er det siste fartøyet som er igjen fra dampskipsmarinen. Kan det reddes eller blir det til spiker?

Mineleggeren «Tyr» har stor verneverdi, men det spørs om noen vil bevilge penger slik at den kan bli tatt vare på. For mange vestlendinger er den best kjent som BNR-fergen «Bjørn West».

Det var en gang marineskipet «Tyr», men er i dag mest kjent som BNR-fergen «Bjørn West».

– Skipet kan fortsatt reddes, men er det noen som vil? spør Torstein Saksvik. Vi møter ham på kaien i Klokkarvik.

Der skal de 25. september avduke et minnesmerke over mineleggeren «Tyr». Det til minne om at det var fra her den natt til 9. april 1940 gikk ut og minela Lerøyosen for å stoppe den tyske invasjonsstyrken.

Torstein Saksvik er bekymret for hvordan det skal gå med skipet nå.

– Det er akutt fare for at det hogges opp. Kanskje minnesmerket blir som en gravstein for dets stolte historie, både som militærfartøy og som ferge?

Torstein Saksvik står i båthavnen i Klokkarvik i Øygarden. Bak ham skal en mine avdukes som et minnesmerke for «Tyr» lørdag 25. september.

Skipet «Tyr» ble bygget ved Karljohansvern Verft i Horten i 1887 som kanonbåt. I 1919 ble den bygd om til minelegger.

Prøvde å stoppe tyskerne

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 lå skipet i Klokkarvik fullastet med miner. Etter mye frem og tilbake med ledelsen fikk skipssjef Johan Ulstrup endelig klarsignal til å minelegge Lerøyosen, mellom Klokkarvik og Lerøy. Rett foran den tyske invasjonsstyrken la de ut minene. Så steamet de nordover mot Dolviken for nye ordrer.

Her ligger mineleggeren «Tyr» ved kai i Klokkarvik i april 1940, fullastet med miner.

Etter å ha konferert med ledelsen på Marineholmen, fikk de lov til å minelegge Vatlestraumen. Det viste seg at minene ikke hadde noen effekt på invasjonsstyrken som skulle inn til Bergen havn. En sikkerhetsmekanisme i minene mot å gå av utilsiktet på dekk, sørget for at de ikke fikk gjort jobben sin før det var gått en tid.

Rett før midnatt samme dag havnet det tyske forsyningsfartøyet «Sao Paulo» i minene i Vatlestraumen og sank.

Mineleggeren «Tyr» la 9. april miner i Vatlestraumen. De førte til at det tyske forsyningsfartøyet «Sao Paulo» sank.

I mai gikk det tyske lasteskipet «Johann Wessels» på en av minene i Lerøyosen og det samme skjedde med det danske lasteskipet «Gerda» i Raunefjorden. De to siste ble landsatt før de sank. Likevel var de ute av drift en god stund før de kunne repareres.

BNR-fergen «Bjørn West»

Etter krigen solgte marinen mineleggeren til et firma i Bergen og den ble ombygget til tungløftskipet «Tyr». I årene som gikk ble den solgt og ombygget flere ganger.

På 1980-tallet het fergen «Bjørn West». Her ved kai i Haugesund. Slik er det nok mange som kjenner den som ferge fra Bergen-Nordhordland Rutelag.

– Det denne båten også forteller oss, er hvordan vi før klarte oss med små midler. Bygget om utallige ganger og tatt i bruk til nye og helt andre funksjoner enn den opprinnelig var tiltenkt, sier Torstein Saksvik.

Han forteller at eldre folk i bergensområdet kanskje husker den best som bilfergen «Bjørn West» for Bergen-Nordhordland Rutelag.

– De fleste som reiste med den som fergen på vei til hytten sin nord for Bergen, ante ikke hvilken krigshistorie som var i skroget. Det ble sagt at alt som gikk over en fergelem kunne «Bjørn West» frakte, forteller Torstein Saksvik.

Slik ser skipet «Bjørn West» ut i dag. Nå ligger den ligger i opplag på Husøya på Karmøy.

Fakta Her gikk fergen «Bjørn West» Fergen «Bjørn West» trafikkerte blant annet følgende strekninger: Steinestø – Isdalstø – Alverstraumen

Steinestø – Isdalstø

Steinestø – Knarvik

Salhus – Frekhaug

Sævråsvåg – Masfjordnes – Duesund – Solheim

Lokaltrafikk i Indre Osterfjord

Bygget om mange ganger

Senere ble den bygget om til å frakte anleggsutstyr langs kysten, og den ble brukt i oppdrettsbransjen i Øygarden. En stund ble den brukt på oljebasen ved Mongstad som losjiskip.

Her ligger «Bjørn West» etter slipping ved Dåfjorden slipp på Stord.

Til slutt havnet den i Sunde hos Opsangervågen Veteranbåtlag. Men de hadde mer enn nok med andre veteranbåter, så de solgte den til dagens eier, Barents AS.

– Hva er planen videre for «Bjørn West»?

– Vi kjøpte den usett som en arbeidsbåt, men oppdaget raskt at vi ikke kunne bruke den som det. Noe utstyr og deler er tatt ut, men ellers ligger den i opplag. Vi kjenner jo til historien, så dersom noen ønsker å overta den over fordi den har en antikvarisk verdi, er vi helt åpne for det. Vi håper noen tar kontakt og vil ta vare på den, sier utviklingssjef Sylvi Barman-Jenssen i Barents AS.

– Har dere planer om å hogge den opp?

– Nei, vi har ingen umiddelbare planer om det, men den ligger jo bare til kai og det går mot en ny vinter. Så om ikke noen melder sin interesse, går det den veien, sier Barman-Jenssen.

Her ligger «Bjørn West» i opplag på Karmøy. Om ingen interesserte melder seg blir det til spiker. I vannlinjen har skroget 20 millimeter tykt jern.

– Det siste fra dampmarinen

Både Riksantikvaren, Marinemuseet og Norsk Forening for Fartøyvern har vist interesse for den gamle kanonbåten. Før fartøyet ble solgt til Barents AS, var det vernet.

– Det er det siste fartøyet fra dampmarinen, og bør tas vare på, sier Ann Kristin Kjerland, seniorrådgiver i seksjon for kulturarv i Vestland fylke. Hun forteller at fylkeskommunen over flere år har gitt tilskudd til sikring av «Bjørn West».

– Vi mener «Bjørn West» er et fartøy med en rik historie, både militært og sivilt. Den har stor verneverdi for spesialfartøyflåten, sier Kjerland.

Det 134 år gamle skipet flyter fortsatt. Det kan fortsatt gå for egen maskin og har en Wichmann motor fra 1970-tallet.