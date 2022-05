Da Alexander fikk nei til utveksling, ble løsningen å samle inn penger

Regningen var 10.000 kroner ukentlig. Alexander Petersen er likevel glad han fikk det til.

Alexander Petersen måtte selv finansiere hjelpen han trengte i studietiden utenlands.

– Året på utveksling åpnet mange dører for meg. Samtidig var det såpass krevende å få til, at jeg ikke orket å gjøre det igjen. Jeg frykter at jeg ikke hadde fått hjelp fra verken kommune eller Nav, sier Alexander Petersen.

I disse dager har Petersen levert masteroppgaven i engelsk lingvistikk. Neste steg er arbeidslivet – eller videre studier.

Alexander Petersen som er rullestolbruker, var en av flere som tok ordet da utvalg for helse og sosial i Bergen kommune arrangerte høring om BPA-ordningen mandag.

Fakta Dette er BPA BPA er en måte å organisere hjelp til personer under 67 år som trenger mer enn 25 timer assistanse i det daglige.

Det offentlige finansierer et på forhånd avtalt timetall, og brukeren blir arbeidsleder.

Brukere får beholde BPA etter fylte 67 år. Foreldre med hjemmeboende barn under 18 år kan få avlastning organisert som BPA.

Bergen kommune bruker cirka 150 millioner på BPA i år til cirka 130 brukere.

Brukerne betaler opptil 30.000 årlig i egenandeler, ifølge Norges Handikapforbund. Les mer

BPA står for brukerstyrt personlig assistent og er en lovfestet rettighet for personer som trenger omfattende assistanse.

I en forvaltningsrevisjon fra Deloitte ble det påvist at søkerne til BPA har vært forskjellsbehandlet. Dessuten at søkere har måtte vente opptil fem måneder på svar.

Da utvalget fikk revisjonsrapport, besluttet flertallet å arrangere høring.

Guri Anne Nesdal Egge minner politikerne om at hun ikke kunne deltatt i samfunnet uten omfattende assistanse.

– Et hjelpemiddel

Mange nok timer med personlige assistenter er forskjellen på et selvstendig liv med utdanning og jobb og en tilværelse som ufør på institusjon.

Det påpekte Guri Anne Nesdal Egge, regionleder i Norges Handikapforbund under høringen:

– Uten BPA ville jeg bodd på institusjon, jeg ville ikke hatt barn og ikke gått i jobb.

Også Kari Tungesvik, leder av Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, understreket dette.

Tungesvik minnet om at BPA er et hjelpemiddel på linje med rullestol.

– Det er ikke noe folk ønsker seg, men noe de trenger, sa hun.

Kari Tungesvik sier mange har opplevd søknadsprosessen nedverdigende. – De kan få spørsmål som; trenger du å trene så mange timer?

– Til tross for at BPA er en lovfestet rettighet, opplever våre medlemmer problemer med å få tjenesten, sa konsulent Line Skåtøy i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).

FFO har spurt medlemmene om deres erfaringer. Tilbakemeldingen er at praksis er preget av manglende informasjon, manglende kunnskap og store forskjeller i praksis bydelene imellom.

Linn Skåtøy snakket på vegne av mange medlemmer.

Våger ikke stå frem

Arild Birkenes, leder av regionkontoret til Norges Handikapforbund, fortalte om medlemmer som ikke våger å snakke i høringen i frykt for å komme på kant med kommunen.

En av dem ønsker seg BPA, men får avslag, fordi vedkommende også trenger helsehjelp. Det siste sperrer for BPA.

– Vedkommende blir innelåst i eget hjem, for hjemmesykepleierne kan ikke delta i fritidsaktiviteter, sa Birkenes.

Et annet medlem våger ikke reise på jobbmøter i Oslo i frykt for å bryte regelen om ikke mer enn fem uker i året borte fra Bergen kommune.

– Dette er et bilde på makt og avmakt, sa Birkenes.

– Først da jeg fikk legeerklæring på at jeg hele tiden må skifte sittestilling, fikk jeg assistent hele dagen, sa Alexander Petersen i høringen.

Alexander Petersen er opptatt av studentenes situasjon. Formelt kan studenter få innvilget funksjonsassistenter av Nav.

– Jeg har vært student i mange år, men ingen har fortalt meg om det. Ikke kommunen, ikke Lånekassen og ikke Nav, sa han til politikerne.

Petersen har i stedet fått hjelp av medstudenter og brukt sin BPA-assistent på universitetet.

Betalte selv

Den virkelige bøygen møtte Petersen da han i 2013 skulle fullføre en bachelorgrad i Wales. Kommunen sa nei til å ta med assistenter utenlands.

Da fikk han hjelp av familie og venner. I tillegg søkte han legater og stipend, sier han i et intervju med BT.

– Jeg klarte å skrape sammen nok til å kjøpe meg hjemmetjenester privat i Wales. Det kostet rundt 10.000 kroner i uken og besto av tre besøk daglig. Siden hjelpen jeg fikk var i hjemmet, ble det veldig mye innesitting.

Etterpå studerte Petersen engelsk lingvistikk, men sier han ikke orket å få til et nytt utvekslingsopphold.

– Er ikke assistenter til utvekslingsopphold mer enn hva man kan forvente fra det offentlige?

– Nei, hvis funksjonshemmede skal være fullverdige studenter, må de få adgang til utveksling de også. Bergen kaller seg menneskerettighetsby. Å delta på lik linje med andre er faktisk en menneskerettighet, svarer han.

Politikerne er ennå ikke ferdig BPA-ordningen. Hilde Onarheim regner med at siste ord blir sagt i bystyret seinhøstes.