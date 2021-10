Statsbudsjettet – dette blir viktig for Vestland

Store Lungegårdsvann skal bli renere. Foto: Bjørn Erik Larsen

Regjeringen foreslår å bevilge 107 millioner kroner til opprydding av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann i Bergen. Tildelingen strekker seg over to år, med 23 millioner kroner i 2022, og 84 millioner kroner i 2023.

- Store Lungegårdsvann står nå øverst på listen vår over prioriterte områder for opprydding av forurenset sjøbunn, og forurensingen her utgjør en risiko for natur, dyreliv og folks helse. En opprydding vil fjerne store mengder miljøgifter og være til nytte for alle som bor i eller bruker områdene rundt Store Lungegårdsvann, uttaler klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Forurensingen i Store Lungegårdsvann har bygget seg opp over tid, og skyldes blant annet industri, avløp og avrenning fra byområdene rundt. Den totale kostnaden for oppryddingen er beregnet til å bli totalt 143 milioner kroner. Andre finansielle deltakere i prosjektet i tillegg til staten er Bergen kommune og Bergen Havn AS.