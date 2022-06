Disse tomme sentrumslokalene får nytt liv. Se hva de skal fylles med.

Bakgårdsbar, brun pub og konsertsted. Snart åpner fem nye serveringssteder langs byens «lysløype».

I dette hjørnelokalet lå klesbutikken Pepper i mange år. Nå blir det bar.

«Effekten av et tomt, sentralt lokale kan være fatal for bylivet – det er smittsomt: Tomme lokaler avler flere tomme lokaler» skrev daværende rådgiver Thomas Cook hos Byarkitekten i et innlegg i BT i 2019.

I 2018 og 2019 kartla Byarkitekten og Plan- og bygningsetaten tomme næringslokaler i den indre bykjernen i Bergen. Resultatet var mellom 40 og 50 tomme lokaler mellom Strømgaten, Nygårdsgaten, Teatergaten og Strandkaien.

To år med pandemi ser ikke ut til å ha gjort situasjonen bedre. I slutten av mai kartla BT området fra Håkonsgaten ved Fotballpuben til Nygårdsgaten ved krysset til Strømgaten, en strekning på 450 meter. Da sto totalt elleve lokaler på gateplan tomme eller uvirksomme.

Men kanskje er ting i ferd med å snu. Her er fem lokaler i området som åpner med nytt innhold i løpet av de neste månedene.

1 Bakgårdsbar Hva: Tidi pub og bar

Adresse: Nygårdsgaten 1A

Var tidligere: Lo-Fi chill out bar

Har stått tomt siden: Juni 2021 – Vi har bestemt oss for å drive bar, sier Anita Mary Mathiesen. Hun og mannen Anders Gullaksen, som eier huset og står bak klesbutikken Gullaksen vegg i vegg, skal åpne baren Tidi i det tidligere lokalet til Lo-Fi chillout bar. Paret har drevet butikk i mange år, men aldri serveringssted. Mathiesen håper de lykkes med å skape et sted som tiltrekker seg alle mulige folk. – Det skal bli et rolig sted som passer for de fleste. Vi skal servere vin, øl og cocktails, sier Mathiesen. Matservering står foreløpig ikke på planen. Men i tillegg til skjenkebevilling har de søkt om å få ha uteservering i bakgården. – Det har ikke vært servering der tidligere, så det krever litt jobbing for å få det klart. Men vi håper å åpne i løpet av sensommeren.

2 Nytt liv i glassbygget Hva: Bar med musikkprofil

Adresse: Christies gate 11

Var tidligere: Don Pippo

Har stått tomt siden: Mars 2020 – Vi har en plan om å åpne et nytt sted, sier Heine Johansen. Han har i en årrekke drevet vinbaren Don Pippo som siden pandemien brøt ut i 2020 har holdt stengt. Detaljene er ikke på plass ennå, men det blir mer musikkorientert enn forgjengeren, forteller Johansen. – Vi har ikke satt noen åpningsdato, vi får se om vi rekker det før sommeren eller om det blir til høsten, sier han. Johansen lover at det blir både bar og enkel matservering og at et nytt lydanlegg skal på plass. – Vi har revet den gamle baren og skal bygge opp en ny og få et nytt uttrykk, sier Johansen. Driften skal Engengruppen stå for. De står også bak blant annet Pingvinen, Café Opera, Amalies Hage og serveringen på Den Nationale Scene (DNS). – Utfordringen nå er at alle stedene våre går inn i høysesong. Så det er uklart om vi har nok overskudd til å starte opp et nytt sted samtidig eller om vi må vente litt.

3 Brun pub med jukeboks Hva: Rævedilter bar

Adresse: Christies gate 9

Var tidligere: Klesbutikken Fresh Pepper

Stått tomt siden: September 2021 – Nå venter vi på de siste tillatelsene fra kommunen, sier Stig Breistein. Han eier bygården på hjørnet av Nygårdsgaten – Christies gate, og har selv utviklet barkonseptet som nå kommer. Etter hvert håper han å få med seg andre på driften. Langs vinduene står det oppstilt masse gamle dører og andre bygningsmaterialer. Disse har Breistein samlet inn fra naust, gamle flyplasser og sentrumslokaler. – Det skal blant annet brukes til å lage bardisk og bord. En gammel jukeboks er også på plass og skal sørge for musikken. – Det skal være en litt brun bar, og vi har fått tak i masse singler med 60- og 70-tallsmusikk, sier han. Foreløpig er det en del ting som må på plass før han kan åpne dørene. Han har heller ikke ansatt noen som skal jobbe i den nye baren. – Jeg våger ikke å gjøre det før alt er på plass, men jeg håper å åpne i løpet av sommeren.

4 Dialektkviss og bergensdrinker Hva: Kjuagutt bar

Adresse: Christies gate 9

Var tidligere: Tona mat

Stått tomt siden: Januar 2020 Vegg i vegg med den kommende Rævedilter bar, har Breistein planer om enda et vannhull. Også her går han for bergensuttrykk i navnet på baren, som blir kjuagutt. – Det blir også en brun bar hvor vi har hentet frem de gamle mursteinsveggene og funnet frem det gamle taket fra 1913, da huset ble bygget. Baren har også tilknytning til en bakgård som Breistein håper å ta i bruk. På menyen står øl, vin og drinker med navn som «Pottesmauet» og «Rakadis». Eierens forkjærlighet for dialekter skal skinne igjennom her. Et skilt med «her snakker vi dialekt» skal henge på veggen. – Jeg er glad i dialekter, så jeg håper å arrangere språkkviss. Tenk hvis Linda Eide kunne vært kvissmaster, for eksempel. Eller Lothepus, sier Breistein håpefullt.

5 Bar med matservering Hva: Selskapslokale/bar

Adresse: Nygårdsgaten 29

Var tidligere: Lille Tempo bar

Har stått tomt siden: Mars 2020 Midt mellom Nedre Nygård og Hoggorm pizzeria ligger et lokale som har vært stengt i lang tid. Oppmerksomme øyne har kanskje lagt merke til at det de siste månedene har vært åpent en gang iblant. – Det er rett og slett vanskelig å få tak i folk, sier Alexander Arnø. Han driver Nedre Nygård vegg i vegg, i tillegg til Stereo, OKI Doki og Tempo Tempo. Lokalet i Nygårdsgaten har han hatt i flere år. – Jeg hadde en bar der som jeg rev for å bygge opp en ny. Det var i januar 2020, og viste seg å ikke være det lureste tidspunktet, sier Arnø. Selv om en ny bar nå er på plass, er det bare tidvis åpent – rett og slett fordi han ikke får tak i nok folk til å holde det åpent. – I det siste har jeg leid ut lokalet til lukkede selskap. Da kan jeg hente inn folk når det trengs. Men jeg har mest lyst å ha en bar der, sier han. Ideelt sett også med matservering, forteller bareieren. – Kanskje kjører jeg en bar med mat fra andre steder. Jeg har vurdert å åpne en OKI Doki der, eller å benytte kjøkkenet på Nedre Nygård.