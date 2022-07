Bareier ut mot kommunen: – Hvorfor legger de et terrormål her i gaten?

Eierne av Bar 3 forstår ikke hvorfor kommunen etablerer Samfunnssikkerhetens hus rett over en nattklubb og ved siden av en rekke hoteller.

Endre Søraas (til v.) og Rolf Helle stiller spørsmål ved plasseringen av Samfunnssikkerhetens hus.

Publisert Publisert Nå nettopp

Konflikten i Rosenkrantzgaten startet etter at kommunen etablerte det nye Samfunnssikkerhetens hus i etasjene over Bar 3.

Det sentrale i huset er den såkalte samvirkevakten, som kommunen selv beskriver som «24/7 overvåking av samfunnskritisk infrastruktur og samfunnskritiske tjenester».

Vaktrommet ble etablert rett over dansegulvet til Bar 3. Som BT har skrevet, har kommunen i ett år nå klaget til huseier på støyproblemer fra utestedet, noe som igjen har ført til kraftig konflikt mellom huseier og utestedet.

– Hvorfor her?

Bareier Endre Søraas reagerer på at kommunen i det hele tatt har flyttet inn i bygget.

– De sier at Samfunnssikkerhetens hus er et potensielt terrormål, og setter inn skuddsikre vinduer og skuddsikre vegger. Så bygger de dette rett over en nattklubb. Men det er ikke noe samarbeid med oss. Det er ikke snakk om sikkerheten for våre gjester.

Han påpeker at det ligger en rekke hoteller i den korte gaten også.

– Og så bygger du et potensielt terrormål her? Det er jo det verste stedet de kunne valgt å legge Samfunnssikkerhetens hus.

Fakta Samfunnssikkerhetens hus Samfunnssikkerhetens hus ble vedtatt etablert av byrådet i 2019 og startet driften sommeren 2021. Bakgrunnen for etableringen er et ønske om å bedre samarbeidet mellom kommuner og relevante aktører innen forebygging, beredskap og krisehåndtering. Disse etatene holder til i vaktrommet i Samfunnssikkerhetens hus: Samvirkevakten etablerte for noen måneder siden alternative lokaler i Allehelgens gate om nettene i helgene.

Vaktsentralen til Bergen Vann har fortsatt å bruke sine gamle lokaler i dette tidsrommet.

Responssenteret til hjemmetjenestene flytter nå inn i alternative lokaler i andre etasje i Rosenkrantzgaten 3. Les mer

– Ingen uoverensstemmelse

Britt Lise Nymark er konstituert beredskapssjef og øverste leder for Samfunnssikkerheten hus. Konfrontert med uttalelsene fra Søraas svarer hun at de «opplever ikke å ha noen uoverensstemmelser med leietakere i Rosenkrantz' gate 3».

– Det er inngått en leiekontrakt med huseier om 24 timers drift i deler av bygget. Det er den vi forholder oss til. Øvrige uttalelser kjenner vi oss ikke igjen i.

Konstituert beredskapssjef Britt Lise Nymark.

BT har spurt Nymark direkte om hvorfor man plasserte et potensielt terrormål midt i sentrum i en gate med hoteller og utesteder.

– Kunne ikke tiltaket vært plassert ved mindre trafikkerte steder?

– Lokalene ble valgt blant annet på bakgrunn av lokasjon, tilgjengelighet og mulighet for tilrettelegging for drift for ulike kommunale tjenester, svarer Nymark.

Hun sier det ble gjort grundige vurderinger av sikkerhet og andre forhold før leiekontrakten ble inngått.

– Risikoforhold og sikkerhet vurderes kontinuerlig i tråd med nasjonale føringer, både når det gjelder kommunens ansatte og befolkningen i Bergen kommune.

Kunne flyttet

Ingen av de tre døgnåpne vaktsentralene i samvirkevakten holder for tiden til i vaktrommet på nattetid i helgene. Mens to av dem har beholdt sine gamle eller alternative lokaler, har den tredje nylig flyttet inn lenger oppe i bygningen i dette tidsrommet.

En slik plassering var også et tema i fjor høst. Den 30. september 2021 varslet huseieren at de ville heve leiekontrakten med baren og krevde den øyeblikkelig stengt. Bareierne motsatte seg dette.

I et brev fra advokat Elisabeth Andenæs, som representerer Bar 3, spør hun hvorfor kommunen etablerte vaktrommet rett over dansegulvet.

«Bergen kommune leier etter vår kjennskap hele resten av bygget, og kunne lett unngått situasjonen ved å legge callsenteret noen etasjer høyere opp eller på den andre siden av bygget».

Christian Fossdal er direktør for bygg- og eiendomsetaten. Han forteller at kommunen allerede har fått redusert årlig husleie med 1,7 millioner og krever mer reduksjon etter støyproblemene.

Flere etasjer

I tillegg til Samfunnssikkerhetens hus holder også kommunens seksjon for digitalisering til i bygget. Totalt er det snakk om fem etasjer. Som BT skrev torsdag, betaler kommunen rundt 200 millioner i en tiårsperiode for å leie bygningen.

Eiendomsdirektør Christian Fossdal sa da til BT at kommunen fremforhandlet en leiepris for ferdig ombygde lokaler. Men i tillegg til dette har kommunen brukt nesten 16 millioner kroner på å oppgradere lokalene. Det forteller beredskapssjef Nymark.

Kostnadene er knyttet til etablering av nødvendige kommunikasjonsløsninger, sikringstiltak for strøm- og IKT-leveranse samt fysisk sikring av lokalene.

På spørsmål om hvorfor Samvirkevakten ikke ble plassert lenger oppe i etasjene fra starten av, svarer Nymark:

– Det er vanskelig å gi svar på da jeg ikke var involvert i prosjektet. Jeg vet ikke om det var et tema.