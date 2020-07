Lange køer på Haukelifjell: – Velg alternativ rute

Statens vegvesen ber turister finne en annen vei over fjellet.

Det er lange køer på Haukelifjell søndag ettermiddag. Bildet er tatt klokken 15.21. Foto: Statens vegvesens webkamera

Søndag ettermiddag viser ett av veivesenets webkamera på E134 på Haukelifjell at det er lang kø på strekningen.

– Det er cirka en times ventetid for å få kjøre i kolonne, sier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Tonje Halvorsen.

– Det blir utrolig mange biler over der. Lørdag var det oppe i tre timer på det verste. Derfor kan det være like greit å kjøre en annen rute.

Hun oppfordrer derfor til å enten legge reiseruten langs kysten, på E18 eller E39, eller over Hardangervidda.

– Skal du over Haukelifjellet kan det være lurt å planlegge for litt venting, og å ha med seg litt mat, sier hun.

Kolonnekjøringen skyldes tunnelarbeid på Haukeli, som varer frem til 15. oktober. Arbeidet skal foregå også de neste to somrene.

– Vi skjønner at trafikantene blir utålmodige. Ventetiden henger sammen med at det i sommer er økt ferietrafikk, spesielt på grunn av oppfordringene om å ta ferie i Norge pga. koronapandemien. Statens vegvesen oppfordrer derfor turister som skal over fjellet om ikke å bruke E134, men finne alternative ruter, sier kommunikasjonsansvarlig i Vegvesenet, Lars Helge Rasch, i en melding på deres nettsider.