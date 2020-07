Hjelpetelefonene opplever fremdeles stor pågang

Tidligere var det 10 prosent av samtalene som omhandlet selvmordstanker. Nå er tallet 19 prosent, opplyser Kirkens SOS.

Slik ser chattetjenesten til Kirkens SOS ut på nett. De melder om stor pågang. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Hjelpetelefonene rapporterer fortsatt stor pågang.

Christine Rokkedal, markedsansvarlig i Kirkens SOS, sier fredag at de fremdeles ser en økt pågang i antallet konsultasjoner.

– Samtalene er også blitt lengre og mer alvorlige, sier Rokkedal.

Flere alvorlige samtaler

Tidligere var det 10 prosent av samtalene som omhandlet selvmordstanker, mens det nå i perioden etter 12. mars er tallet 19 prosent.

– Fra 15. juni til 15. juli er det registrert nærmere dobbelt så mange akutte selvmordssamtaler sammenliknet med samme periode i fjor, opplyser Rokkedal.

Rundt ti av de omtrent 400 henvendelsene de frivillige i Kirkens SOS besvarer i døgnet, blir nå regnet som akutte selvmordssamtaler, som tilsier at innringeren har konkrete planer om å ta sitt eget liv innen kort tid.

– De største temaene i samtalene er de samme som vanligvis dukker opp – psykiske lidelser, ensomhet og relasjonsproblemer. Men nå er det altså flere som føler livet er for tungt å leve, sier hun.

– Står pågang

Aslaug Timland Dale, daglig leder i hjelpetelefonen til Mental Helse, sier at de har opplevd en stor pågang i sommer.

– Jeg har ikke noe konkrete tall, men vi har en voldsom økning på skrivetjenesten, særlig på chatten. Det kan selvfølgelig ha noe med å gjøre at vi har utvidet tilbudet vårt til å være åpent flere timer i døgnet, sier Dale.

Mental Helse har ikke fått samlet statistikk for sommeren, men daglig leder har en opplevelse av flere av dem som tar kontakt har selvmordstanker.

– De er ikke nødvendigvis der at de ønsker å ta livet sitt, men de trenger å snakke om den typen tanker. Det er også mye fortvilelse om at hjelpeapparatet er stengt. Sommeren er vanskelig for mange i utgangspunktet, og med restriksjonene blir det ekstra vanskelig, sier Dale.

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.