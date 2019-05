Bilføreren stakk av fra politiet etter å ha kjørt inn i en buss og en parkert bil.

Ved 17-tiden torsdag var politiet involvert i en biljakt i Sandviken.

– Han hadde høy fart og kjørte inn i en buss, forteller en småbarnsfar som var vitne til biljakten.

Politiet ønsket å stanse bilen på grunn av en begjæring på kjøretøyet.

– Føreren har heller ikke førerkort, opplyser operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt.

Politiet fulgte etter bilen opp mot Mulesvingen i Sandviken. I Persenbakken skal bilen ha møtt på en buss.

Krasjet i buss og bil

Ifølge faren som så biljakten, forsøkte bussjåføren å stanse bilen ved å sperre den inne.

– Bilføreren prøvde å kjøre seg gjennom bussen. Det var veldig actionfylt, sier vitnet.

Deretter skal politiet ha forsøkt å sperre bilen inne nær en parkert bil.

– Da rygget han ut og kjørte mot Breistølen. Det ble skader på den parkerte bilen, forteller vitne.

Avbrøt jakten

Politiet valgte å avslutte biljakten for å unngå større skader.

– Vi avsluttet fordi det virket som om han hadde stor risikovillighet til å komme seg vekk fra politiet. Vi antar at han har kommet seg vekk fra området nå, sier Algerøy.

Han bekrefter at en buss og en personbil har vært involvert i hendelsen, men kan ikke si noe om skadeomfanget.

– Jeg synes det var skremmende, men barna forsto ikke helt hva som skjedde, sier øyenvitnet.

Algerøy mener det ikke er fare for at bilføreren vil være til fare for andre.

– Han ville nok i hovedsak komme seg vekk fra politiet. Det er stor grunn til å tro at han vil roe ned farten når han ikke lenger har politiet bak seg, sier operasjonslederen.