Måtte rykke ut til fire brannar på ein time: – Dette er ikkje vanleg

Politi og brannvesen har hasta frå brannmelding til brannmelding i kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

RØYK FRÅ KJELLAR: Ein kjellarbrann på Askøy var éin av dei fire brannutrykkingane. Eirik Brekke

– Det er valdsamt. Fire utrykkingar på rundt ein time. Det er ikkje vanleg, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen.

Brannvesenet takkar tidleg varsling for at ingen har blitt skadd i nokon av branntilløpa i kveld.

– Eit rom kan vere overtent på berre fem minutt, så det betyr alt, fortel vaktkommandør ved 110-sentralen, Helge Lund.

Rykka ut på grunn av smelta kubbelys

Kvelden starta med at naudetatane klokka 18.52 måtte rykke ut til Kjenndalsbrotet på Nesttun etter melding om at ein røykvarslar hadde gått av.

– Eit kubbelys som sto på ein omn hadde smelta då dei fyrte i omnen, fortel Lund.

Det var røyken frå kubbelyset som skal ha utløyst alarmen, men det var ingen opne flammar på staden.

Klokka 19.09 kom det melding om nok eit branntilløp. Denne gongen i ein yttervegg på eit bustadhus på Ask på Askøy.

Politi og brannvesen rykka ut nok ein gong. Då dei kom fram, var det allereie sløkt av nokon som hadde brukt eit pulverapparat på veggen.

To brannar på Askøy

Klokka 20.03 gjekk endå ein brannalarmen på Ask, rundt ein kilometer frå den førre brannmeldinga.

Denne gongen fekk politiet melding om røyk frå ein kjellarleilegheit. Etter ein knapp halvtime hadde brannvesenet avklart at det ikkje var nokon inne i leilegheita, og sløkt brannen.

– Dei to brannane på Ask var nær kvarandre, men utanom det ser vi ingen openberr grunn til at dei skal ha nokon samanheng, fortel Dahl-Michelsen i politiet.

Les også Politiet rykket ut til mystisk bylt som ulte i Arna: – Litt snodig

Flammar frå frityrkokar

Berre tre minutt etter kom endå ei melding, denne gongen om flammar frå ein frityrkokar på ein restaurant i Åsane.

– Slikt som dette skjer til tider. Nokre dagar er det heilt stille, men plutseleg så blir vi nedringt. Heldigvis har vi trent på det, og har flinke folk, fortel vaktkommandør Lund.

Dermed måtte brannvesenet rykke ut dit også, men fekk heldigvis raskt kontroll også der.

– Dei hadde sløkt det sjølv, og varsla oss.

– Har det vore travelt i kveld?

– Det har det, men det er vi vane med. Det viktigaste er å varsle. Dess tidlegare, dess betre, seier Lund.