Det var showmannen Gotmar Rustad som onsdag ble tildelt den aller første Eske Bille-prisen.

Utdelingen skjedde under en festlig tilstelling på Bergenhus festning og på Bryggen flagget de til ære for dagen.

Vinneren Gotmar Rustad får prisen for sin innsats for å fremme akevitt. Han var kultursjef i Løten kommune, men ble skuespiller. I 26 år har han spilt omvisningsforestillingen «En Akevisitt» ved Løiten Brænderi.

Glad, rørt og ydmyk

– Jeg er beæret, veldig glad og overrasket, rørt og ydmyk over å få denne hedersprisen. Og det er en spesiell stor glede å få den i Bergen, siden det er så mange gode priskandidater her, sier Gotmar Rustad.

Alice Bratshaug

– Hva synes du om Bergensakevitten?

– Jeg har likt den helt fra den kom ut. Spesielt liker jeg Hanseaten, den skiller seg ut i fargen, er dobbeltlagret og fint ettermodnet.

Rustad er en ivrig akevittsamler. Han ble æresmedlem i Norske Akevitters Venner i 2004, fikk Hedmarken kommunes felles kulturpris i år 2000 og Hedmark Reiselivs Hederspris i 2006, og Løten kommunes kulturpris i 2015.

– Gotmar Rustad har i en mannsalder levd av, for og med akevitten. Det er en verdig vinner som nå mottar den aller første Eske Bille-prisen for sitt utrolige engasjementet og arbeid med akevitt, sier juryens leder Atle Minothi, president i Norske Akevitters Venner.

Alice Bratshaug

Fra kultursjef til skuespiller

Løten er et sted hvor akevitt i aller høyeste grad er en del av kommunens identitet. I folks bevissthet er Løiten akevitt. Da Rustad flyttet til Løten i 1984 ble interessen for akevitt naturligvis forsterket, og det tok ikke lang tid før akevitt også ble hans levebrød.

Da Rustad jobbet på kulturkontoret, seinere som kultursjef, ved Løten kommunen, kom Løiten Brænderi for salg, og dette var starten på den kjente omvisningsforestillingen «En Akevisitt».

-Dette ønsket jeg naturligvis å være med på, og spurte om jeg kunne få lov til å spille forestillingen, og det fikk jeg. Vi hadde ingen anelse om hvor populært dette kom til å bli, men nå er forestillingen inne i sitt 26. år, så vi kan vel si at det har vært en suksess.

Alice Bratshaug

En Akevisitt

«En Akevisitt» er Norges mest spilte teaterforestilling, en enmannsforestilling der samme mann spiller alle rollene. Den er fremført mer enn 6200 ganger, og Rustad har selv spilt drøyt 3200 av dem, -hittil.

– Dette er en unik måte å verne om og å fortelle brenneriet og akevittens historie på, slik at den lever videre. Med «En Akevisitt» så skaper vi en tilknytning til et lite stykke av norsk historie mange ikke er klar over. Og så er det veldig morsomt å leke med folks forhold til brennevin. Selv om man ikke har noe spesifikt forhold til akevitt finner man alltid noe å relatere til i dette stykke. Når det er sagt så er også ett av fokusene i forestillingen at brennevin er en medalje med to sider, man må ha ett vettug forhold til alkohol. Derfor er det også en forestilling for dem som er avhold, forteller Rustad.

Rustad er også en mye brukt underholder og kåsør, og ikke overraskende er det ofte akevitt- og brennerihistorie som er hovedtemaet her også. Han betegner selv kåseriene sine som en form for akevitt-standup, der han blander fagkunnskap, fortellerglede og folkelig humor. I løpet av de siste 20 årene har han besøkt mange hundre steder i Norge med foredragene sine.