Det er store skader i tunneltaket.

Tunnelen vil neppe bli åpnet på en god stund, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Gudvangatunnelen går fra Gudvangen til Flom, og er den eneste forbindelsen mellom øst og vest.

Anbefalt kjøring vestfra er enten riksvei 13 via Voss og Granvin, videre til riksvei 7, Hardangervidda og fylkesvei 50 Hol- Aurland eller Bergen-Lavik-Oppedal og fylkesvei 55 Dragsvik-Hella.

– Disse anbefalingene er helst myntet på tungtrafikken slik at ikke de skal kjøre på mindre veier. Jeg er usikker på om det vil bli satt opp båttrafikk. Kanskje blir det satt opp for lokalbefolkningen og hvis det blir et veldig stort behov for det, sier Roger Nedberge Hille, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Forløpig er det ikke meldt om mye trafikk i området.

– Det er lørdag morgen, og da er det som regel lite trafikk. Vi venter mer trafikk i morgen på grunn av hjemfart etter helgen, sier Hille.

Ordfører i Aurland kommune, Noralv Distad, sier at det nå blir tatt opp av kommuneledelsen hva som vil gjøres i forbindelse med stengingen av tunnelen.

– Vi har ansvar for våre egne innbyggere. Dette kan få konsekvenser for skole og helse. Forløpig er det ikke bestemt noe konkret for hva vi vil gjøre. Vi vil i løpet av dagen gå igjennom hvilke tiltak vi skal sette i verk, sier Distad.