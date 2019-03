Det er store skader i tunneltaket.

Tunnelen vil neppe bli åpnet på en god stund, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Gudvangatunnelen er den lengste tunnelen mellom Gudvangen til Flåm.

Konsekvenser for inbyggerne

Ved 14.30 tiden lørdag sier ordføreren i Aurland kommune, Noralv Distad, at de fortsatt venter på en vurdering av skadeomfanget fra Statens Vegvesen.

– Vi vil jobbe for å finne beste løsning for inbyggerne, men har ikke vurdert hvilke tiltak som skal settes inn ennå. Det er klart at det er utfordrende at kommunen nå er delt i to. Dette vil få følger for både skolebarn og folk som skal på arbeid, sier Distad.

Anbefalt kjøring

Statens vegvesen anbefaler omkjøring østfra via riksvei 7 over Hardangervidda til riksvei 13, Granvin - Voss. Vestfra kan man kjøre E39, Bergen-Førde, videre til Skei og riksvei 5 til Sogndal og til Lærdal.

For folk som skal til og fra hytte på Filefjell kan man kjøre riksvei 7 over Hardangervidda og Hemsedal.

– Jeg er usikker på om det vil bli satt opp båttrafikk. Kanskje blir det satt opp for lokalbefolkningen og hvis det blir et veldig stort behov for det, sier Roger Nedberge Hille, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Foreløpig er det ikke meldt om mye trafikk i området.

– Det er lørdag morgen, og da er det som regel lite trafikk. Vi venter mer trafikk i morgen på grunn av hjemfart etter helgen, sier Hille.

Vet ikke når tunnelen kan åpnes

Statens vegvesen kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før de vet når tunnelen vil bli åpnet igjen.

– Vi må ha en vurdering fra geologen om eventuelle skader først, så må et eventuelt opprydningsarbeid starte. Geologen kan ikke gå inn og se på skadene før berget har blitt kaldt, så det er for tidlig å si noe om dette nå, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Eirik Rystad Skånøy.