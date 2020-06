To nye koronasmittede i Bergen

– Vi er ikke ferdige med pandemien, sier smittevernoverlegen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Smittevernoverlege Karina Koller Løland forteller at smittekilden foreløpig er ukjent. Foto: Bård Bøe

Begge personene testet seg for koronaviruset ved Legevakten mandag. Tirsdag var prøvesvarene klare.

– Vi har ingen holdepunkter for å si at smittetilfellene har sammenheng med hverandre, sier smittevernoverlegen Karina Koller Løland i Bergen.

Hun forteller at smittekilden foreløpig er ukjent, men at kommunen er i gang med smitteoppsporingsarbeidet.

Vil hindre ny smittetopp

I forrige uke opplyste kommunen at én ny person testet positivt for koronaviruset. Før det hadde det gått to uker helt uten påviste tilfeller i Bergen.

Løland tror likevel ikke at dette er starten på en ny bølge.

– Vi er ikke ferdige med pandemien, så at vi har noen positive prøver her og der må vi regne med. Vi prøver å slå ned på smitten slik at vi forhindrer ny smittetopp, sier hun.

Hun forteller at de gjør individuelle vurderinger i hvert tilfelle for hvor mange nærkontakter som blir testet og satt i karantene.

Flere bergensere tester seg

Samtidig opplyser Bergen legevakt at de ser en oppsving i antallet som ønsker å teste seg for koronavirus, skriver BA.

Mandag ble 134 personer testet, og tirsdag var det rundt 120.

I tillegg kommer eventuelle tester som er gjort ved luftveisklinikkene i bydelene.

Til sammenlikning ble 428 bergensere testet i løpet av hele den siste uken i mai, og de to første dagene i juni ble bare ti personer testet.

– Det er et liten oppsving nå, ja, men vi har fortsatt god kapasitet, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Helseminister Bent Høie under onsdagens pressekonferanse. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi lever fortsatt med et farlig virus

På onsdagens pressekonferanse advarte også helseminister Bent Høie mot å senke skuldrene.

– Vi kan ikke leve helt som før, for vi lever fortsatt med et farlig virus som sprer seg fort, sier helseminister Bent Høie.

Han forteller at antall registrerte smittede i Oslo øker ifølge Folkehelseinstituttet.

– Mandag denne uken rapporterte WHO om 136.000 nye smittede. det er det høyeste antallet rapporterte smittede på en dag, sier Høie.

Høie forteller at det er viktig at man ikke glemmer ansvaret man har for å stoppe smitten, også nå som ferien kommer.