Togavgangene mellom Bergen og Arna er innstilt inntil videre.

Vy opplyser om at det går buss for tog mellom Bergen og Arna.

Bergensbanen står fortsatt på stasjonen. Det er ikke satt opp buss for regionstoget.

Har du bilder fra tunnelbrannen? Send tips til 2211@bt.no.

– Det er bedre for reisende å ta toget, så toget står der i påvente av åpning. Vi venter på beskjed fra Bane NOR, sier pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Klokken 11.25 melder Bane NOR at feilretting i tunnelen pågår fremdeles, og at det vil komme en ny oppdatering klokken når arbeidet er ferdig.

– Men trolig kan tunnelen åpne igjen mellom 14.00 og 15.00, sa Randi Folke-Olsen i Bane-No til BT i 13.00-tiden.

Frustrerte passasjerer

I overkant av 100 turister og reisende som skal ta toget videre fra Bergen, sto fast på stasjonen ved 08.00-tiden torsdag.

– Jeg vet like lite som deg, men det har vært en brann i tunnelen, sier en av vekterne til en turist som venter på mer informasjon rett før klokken 08.00 torsdag.

Kevin Yang, Li Jing og døtrene Cherry og Cici fra Shanghai er på ferie i Norge.

– Dette er uheldig. Vi har bestilt turen gjennom «Norway in a Nutshell». Nå rekker vi kanskje ikke neste buss. Vi skal videre mot Stockholm, sier Yang.

De er ikke den eneste familien som rammes av togstansen. Aida Gubaydullina og familien fra Moskva skulle egentlig på dagstur med Flåmsbanen fra Myrdal.

– Vi har bestilt gjennom et reiseselskap, så jeg håper vi får pengene tilbake. Jeg har brukt mye penger på turen, sier hun.

Brant i isolasjonsmatter

Årsaken til togstansen er at det brant i isolasjonsmatter ved tunnelmunningen på Arna-siden i dag morges. Mattene lå rundt 50 meter inne i tunnelløpet.

– Brannen i tunneltaket er slukket. Situasjonen er under kontroll, men all togtrafikk er innstilt inntil videre, sier Tore Fanebust i 110-sentralen klokken 7.40.

– Fremdeles røyk i tunnelen

Det var røyk i tunnelen etter brannen. Vest politidistrikt fikk melding om brannen klokken 6.45.

– Det brenner i noe isolasjon i tunnelmunningen på Arna-siden. Brannvesenet og politiet er på vei til stedet, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt like etter klokken 7.

Det var et tog på vei gjennom tunnelen fra Bergen mot Arna da brannen brøt ut.

Dette toget returnerte tilbake til jernbanestasjonen i Bergen.

Politiet opplyser om at ingen passasjerer ble skadet i brannen. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

– Mange turister

Lundeby sier at all togtrafikk mellom Bergen stasjon og Trengereid er innstilt inntil videre.

Vy har lagt ut melding om mulige forsinkelser på togavgangene frem til klokken 12.30.

Da BT var på stasjonen kort tid etter hendelsen, var det ingen fra Vy til å gi informasjon til turister til mange fortvilte turister.

Lundeby sier at det kan være utfordrende å være inne i turisesongens topp når slike hendelser oppstår.

– Det er mange turister og mange som ikke snakker norsk på samme sted. Det gjør det vanskeligere å kommunisere på høyttaleranlegget og vanskeligere for turistene å få med seg hva som blir sagt, sier Lundeby.