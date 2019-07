– Det er god grunn til å tro at disse mennene har reddet livet hans, sier lensmannen i Nordhordland.

Tirsdag kveld brant en bolig ned på Eknes i Lindås.

Inge-Olav Fonn kom tilfeldigvis forbi på vei til ferie, og la merke til røyken. Som tidligere frivillig i brannkorpset i Stryn, visste han raskt hva han måtte gjøre.

Sammen med flere andre, fikk han hentet ut huseieren som lå og sov da det begynte å brenne.

Redningsaksjon

– Jeg og min samboer var på vei til hytten, da vi kom kjørende forbi, forteller Fonn.

– Vi så røyk mellom trærne foran huset, og at det sto to biler parkert i veien. Vi stoppet, og jeg sprang bort for å se hva det var.

Han forteller at var andre forbipasserende som også hadde stoppet. Én ringte etter brannvesenet, mens to andre menn ropte etter folk, for å finne ut om det noen i huset.

– Hovedinngangsdøren var låst, så jeg fant en øks og brøt opp døren. Vi visste ikke om det var noen der, men måtte sjekke.

Privat

Fonn begynte å leite gjennom første etasje, hvor det foreløpig bare var tung røyk. Flammene var i andre etasje, ifølge Fonn.

– Det var ingen flammer i første etasje da jeg var der, bare i andre etasje. Men jeg vet ikke hva som kan ha startet brannen.

Han fant mannen på et soverom.

– Jeg prøvde å vekke han, men han sov ganske tungt. Da han våknet var han ganske forfjamset. Det var jo en vilt fremmed, skjeggete kar som sto og stirret på han. Da kan jo hvem som helst få sjokk, sier Fonn.

Mannen fikk på seg klær, og gikk selv ut sammen med Fonn. I mellomtiden var ambulansepersonell kommet, og ifølge Fonn tok de hånd om huseieren.

Fonn spurte mannen gjentatte ganger om det var flere i huset. Det sa han at det ikke var.

– Jeg gikk inn igjen i huset, bare for å være sikker. Jeg prøvde å ta meg opp i andre etasje, men jeg måtte snu, for det var helt umulig.

Yvonne Renate Borlaug

Har erfaring

Det er ikke første gangen Fonn har opplevd husbrann. Han var tidligere frivillig i Stryn brannvern i rundt 20 år.

– Erfaringen er god å ha med i sånne situasjoner. Du er roligere, og kan tenke litt mer, enn man kanskje klarer hvis man ikke har erfaring. Du vet jo ikke hva som møter deg når du åpner døren.

Fonn og samboeren dro videre rundt kl. 17.30, før brannvesenet var i gang med slukkingen.

– Vi hadde fått vedkommende ut, og hadde ikke noe mer å bidra med. Så da var det bedre å komme seg unna, sier Fonn.

– Så vi kjørte videre på ferien vår. Nå sitter vi på hytten.

– Reddet livet

Lensmann Kjell Idar Vangberg forteller at Fonn og de andre tilstede har vært i avhør, og kan bekrefte historien.

– Det er en prisverdig jobb de har gjort. Minuttene teller, og dette kunne fått katastrofale konsekvenser for eieren som lå og sov.

– Det er god grunn til å tro at disse mennene reddet livet hans, sier Vangberg.

Han mener Foss’ tidligere innsats som frivillig brannman var avgjørende for at det gikk som det gjorde.

– Han vet hva han gjør, og da er innsatsen forsvarlig. Det er risikofyllt uansett, men det er prisverdig at han brukte det han kunne for å redde denne mannen.

Lensmannen oppfordere likevel folk til å tenke egensikkerhet først i liknende situasjoner.

– Folk må vite hva de gjør, og ikke risikere sitt eget eller andres liv.

– Ikke mye igjen

Brannvesenet fikk melding om røykutvikling fra en boligen ved 17.30-tiden tirsdag.

Da brannvesenet kom frem til stedet tirsdag kveld var huset overtent, og rundt 20-tiden opplyste de at de ville la huset brenne ned kontrollert, fordi det ikke var mulig for røykdykkere å komme til.

I 22-tiden tirsdag var huset brent ned, ifølge Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

– Det var ikke mye igjen av huset, bare pipen sto igjen, sier Yvonne Renate Borlaug som var på stedet.

Onsdag formiddag driver brannvesenet med opprydningsarbeid på stedet.

– Vi er fremdeles på stedet for å drive opprydning etter gårsdagen, sier Helge Lund, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Ingen er savnet som følge av brannen, ifølge brannvesenet. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent.