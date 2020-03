Nå blir det begrensninger på bybane og busser

Bergen kommune innfører sammen med Vestland fylke begrensninger i kollektivtransporten. Nå må det være én meter til nærmeste passasjer.

Nå vil folk bli nødt til å holde avstand når de reiser med Bybanen. Foto: Ørjan Deisz

«Folk oppfordres til å reise utenom rushtiden, gå og sykle eller jobbe hjemme om mulig», heter det i pressemeldingen.

– Vi må alle gjøre alt vi kan for å redusere koronasmitte. Det er nødvendig å få ned trengselen på buss og bybane. Bare reisende som får sitteplass eller som kan stå slik at det er minst én meter til neste stående får nå gå på kollektivtransporten i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer i pressemeldingen.

Tiltakene vil gjelde for all kollektivtransport i fylket.

Her er rådene til de reisende på buss og bybane i Bergen og resten av fylket:

Om du kan: reis utenom rushtiden, gå, sykle eller ha hjemmekontor

Ikke gå om bord uten at du ser at det er plass

Bruk den bakerste inngangen på bussene

Hold én meter avstand også til fører

Unngå kontant betaling

Følg veiledning fra personell

Ber reisende om å bidra

Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss/Kringom, sier at det vil bli krevende å håndtere tiltakene i praksis.

– Vi jobber med å få ut informasjon til sjåfører og operatører. På busser skal sjåfører så godt det lar seg gjøre sørge for at kravet blir etterlevd. Vi er nødt til å appellere til alle reisende om å bidra.

I tillegg vil det stå servicepersonell på utvalgte knutepunkter som vil veilede og informere, forteller hun.

Bussen kan kjøre forbi

Sønstabø oppfordrer de som er avhengig av å bruke kollektivtransport om å følge med i deres kanaler for videre informasjon.

– Betyr de nye tiltakene at man ikke vil kunne ta første buss/bane som dukker opp?

– Det kan skje at man må vente. Det kan skje at en buss blir full. Da har sjåføren lov til å kjøre forbi de neste holdeplassene, og kundene må dessverre vente.

Skyss forventer nå redusert pågang på buss og bybane.

– I går fikk vi tilbakemeldinger fra operatørene at det var færre reisende enn vanlig.

Foreløpig har Skyss nok tilgjengelig mannskap til at tilbudet går som normalt.

Vy avventer ytterligere tiltak

Kommunikasjonssjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby forteller at Vy foreløpig ikke iverksetter liknende tiltak.

– De overordnede føringene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er at det ikke er satt noen begrensninger foreløpig. De mener kollektivtransport er viktig for å opprettholde viktige samfunnsinstitusjoner.

I likhet med Skyss/Kringom oppfordrer Vy passasjerer til å reise utenom rushtidene.

– Rådene om bruk av hjemmekontor har gitt en stor effekt allerede. Antall passasjerer sank på onsdag og sank ytterligere i dag (torsdag). Den vanlige togbruken er ikke representativ nå.

Lundeby forteller at det har vært noe flere avbestillinger enn normalt.

– Her er det de vanlige reglene som gjelder.

Som forebyggende tiltak har Vy blant annet innført ekstra renhold på viktige kontaktflater og salg av Antibac i kafévognene.

– Det viktigste tiltaket vi gjør er å opprettholde flest mulig avganger, slik at det blir best mulig plass for de reisende, sier Lundeby.