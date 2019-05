Tunge stunder i Bergen

TUNG STUND: 9. juli 1974 falt en av Ulriksbanens gondoler ned. Det var like før klokken 12 på formiddagen, ved øvre stasjon. En vaier røk, gondolen føk av gårde, kolliderte med en mast og falt 15 meter ned i fjellskråningen. Fire personer mistet livet, et venninnepar fra Canada og et ektepar fra Bergen. Fire passasjerer overlevde. FOTO: ERIK BERGLUND