Ektemannen ble siktet for uaktsomt drap etter at konen omkom i båtulykken i Nordfjord. Nå skal påtalemakten ta stilling til om han må møte i retten.

Ulykken skjedde natt til 19. mai i fjor.

Om bord i fritidsbåten, en Scand 9200 Dynamic, var et ektepar i begynnelsen av 40-årene. Mannen sto ved roret.

På sørspissen av øyen Selja i Nordfjord gikk båten på grunn.

Sammenstøtet ved Ilshaugneset, en drøy kilometer fra Selje sentrum, var så kraftig at hekkaggregatet på båten ble slått av.

Redningsmannskaper ble etter hvert sendt til stedet, og fant kvinnen inne i vraket av båten, som lå halvt nedsunket i sjøen.

Hun døde samme kveld ved Haukeland sykehus.

Klarer ikke å fastslå fart

Mannen ble siktet for uaktsomt drap, feilnavigering og for å ha ført båt i beruset tilstand.

Promillegrensen til sjøs er 0,8, og politiet mener det bevist at mannen hadde høyere promille enn dette.

Først i begynnelsen av april, nesten ett år etter ulykken, var saken ferdig etterforsket. Den ligger nå hos politijurist for vurdering om hvorvidt mannen skal tiltales i saken.

Grunnen til at det har tatt så lang tid, forklarer straffesaksansvarlig i Nordfjord Nils Bakke, er at de har forsøkt å få en sakkyndig uttalelse for å verfisiere hvor stort gasspådraget var, og hva som var vinkelen på hekkaggregatet, da ulykken skjedde.

Det har de ikke klart.

– Det har tatt veldig lang tid, men vist seg umulig for de sakkyndige å svare på, sier Bakke.

Tok seg frem til hytte

Ifølge ham husker mannen lite fra ulykken, som det ikke var noen vitner til.

Politiet antar at ulykken skjedde cirka klokken 02.30 om natten.

Først klokken 06.40 ble redningsmannskaper varslet, etter at mannen hadde klart å ta seg frem til noen personer som oppholdt seg i en hytte på Selja.

– Det er ikke noen grunn til å tro at det er med hensikt at det har tatt så lang tid, sier Bakke.

Den siktedes forsvarer, Paul Inge Angelshaug, sier til BT at hans klient har samarbeidet så godt han kan med politiet.

– Vi registrerer at saken er sendt over til jurist for vurdering, og avventer det som kommer ut av det, sier han.

Få dør etter grunnstøtinger

I tillegg til kvinnen fra Nordfjord omkom 22 personer i fritidsbåtulykker i fjor, ifølge en fersk rapport fra Statens Havarikommisjon.

Totalt var 44 personer involvert i 22 fritidsbåtulykker der en eller flere omkom. Tre personer fikk alvorlige skader.

Kart: Kystinfo, Kystverket. Illustrasjon: SHT

Grunnstøtinger førte til 20 prosent av dødsfallene i fritidsbåtulykker i fjor, ifølge Havarikommisjonens rapport.

– Det er tre fellesnevnere for disse ulykkene: ruspåvirkning, høy fart og tusmørke, sier havariinspektør Pål Brennhovd til BT.

I disse dødsulykkene hadde båtførerne en gjennomsnittlig promille på 1,4, ifølge rapporten.

– I likhet med sammenliknbare dødsulykker i biltrafikken, skjer dette når folk har behov for å komme seg hjem fra uteliv, sier Brennhovd om funnene.

De fleste får ikke varslet

Tallene viser at fleste omkommer når personene faller i sjøen ved at båten kantrer eller personene faller over bord.

Halvparten av de omkomne i 2018 druknet etter at båten hadde kantret eller etter at de hadde falt over bord. I de fleste tilfeller tok det lang tid, mer enn 45 minutter, før andre var klar over at de var i nød. Nedkjøling har sannsynligvis bidratt til at de omkom, skriver Havarikomisjonen i rapporten.

Umiddelbar varsling om nød og posisjon, i kombinasjon med bruk av riktig tilpasset redningsvest og påkledning som forsinker nedkjøling, kan bidra til at personer overlever etter å ha falt i sjøen, oppfordrer de.

Nedgang i antallet omkomne

Sammenliknet med tidligere år var det færre omkomne i fritidsbåtulykker i 2018. Ifølge Sjøfartsdirektoratet var det seks færre omkomne sammenliknet med året før og tre færre enn gjennomsnittet de siste tre årene.

Havarikommisjonen mener en del av forklaringen på nedgangen kan være unøyaktigheter i hvorvidt en hendelse blir ansett som en fritidsbåtulykke eller ikke.