Brannmannskapene har nå fått kontroll over brannen i takkonstruksjonen hos Endúr Maritime i Damsgårdsveien.

Det var 110-sentralen som meldte om brann i bygning i Damsgårdsveien ved 10.15-tiden fredag.

– Dette er et båtverksted og de har begynt evakueringen, sa fungerende vaktkommandør Glenn Hamre tidligere i formiddag.

Brannvesenet ble varselet om brannen klokken 10.10.

– Det brant da på et tak, og brannvesenet er på stedet og er i gang med å undersøke, forteller Hamre.

Forsøkte å slukke

Daglig leder Jonny Arefjord i Endúr Maritime mente først at de hadde klart å slukke brannen, og fortalte at de hadde ringt til brannvesenet for sikkerhets skyld.

– Det begynte å brenne i isolasjonen rundt et eksosrør og tok det fyr på taket vårt, sier Arefjord.

Brant fremdeles

Politiet opplyste tidligere på Twitter at deler av Damsgårdsveien var sperret og at politiet sto på begge sider av veien. Damsgårdsveien er nå åpnet igjen.

En halvtime etter at brannen ble meldt, opplyser 110-sentralen at det fremdeles brant i takkonstruksjonen og at brannmannskapene arbeidet på stedet.

– Brannen er lokalisert til ventilasjonsanlegget og det brenner i isoporen under ståltaket. Brannmannskapene er nå i ferd med å rive deler av taket for å komme til, fortalte Hamre.

15 meter over bakken

Brannfolkene som er sikret i en lift, står på et tak som er cirka 15 meter over bakken, og det vil trolig ta tid før de klarer å slukke brannen.

– Dette er en typisk jobbebrann, og det er tidkrevende å komme igjennom lagene inn til brannen, utdyper Hamre.

Under kontroll

Ved 11.20-tiden melder 110-sentralen at brannen er under kontroll, men at rivingen av takkonstruksjon og etterslukking fremdeles vil pågå fremover.