Det brenner i takkonstruksjonen hos Endúr Maritime i Damsgårdsveien.

Det er 110-sentralen som meldte om brann i bygning i Damsgårdsveien ved 10.15-tiden fredag formiddag.

– Dette er et båtverksted og de har begynt evakueringen, sier fungerende vaktkommandør Glenn Hamre.

Brannvesenet ble varselet om brannen klokken 10.10.

– Det brant da på et tak, og brannvesenet er på stedet og er i gang med å undersøke, forteller Hamre.

Forsøkte å slukke

Daglig leder Jonny Arefjord i Endúr Maritime mente først at de hadde klart å slukke brannen, og fortalte at de hadde ringt til brannvesenet for sikkerhets skyld.

– Det begynte å brenne i isolasjonen rundt et eksosrør og tok det fyr på taket vårt, sier Arefjord.

Veien sperret

Politiet opplyser på Twitter at deler av Damsgårdsveien er sperret ved Damsgårdsveien nummer 5 og nummer 136, og at politiet står på begge sider av veien.

En halvtime etter at brannen ble meldt, opplyser 110-sentralen at det fremdeles brenner i takkonstruksjonen og at brannmannskapene arbeider på stedet.