Her står godstoget fast på fjellet – håper å kunne åpne Bergens­banen onsdag kveld

Natt til onsdag sporet et godstog av mellom Finse og Haugastøl.

Publisert Publisert I dag 13:13

Godstoget sporet av ved utgangen av en tunnel som ikke kan sees på bildet. Foto: Spordrift

– Ingen personer er skadet, sier Olav Nordli, pressevakt i Bane NOR.

Regiontoget fra Oslo til Bergen ble berørt av avsporingen.

Nordli forteller at godstoget sporet av med en aksling i tidsrommet mellom klokken 00.30 og 01.00 natt til onsdag.

Det skjedde ved Tunga, mellom Finse og Haugastøl.

– Et arbeidstog var på vei for å hjelpe, men kjørte seg fast. Det er dårlig vær i fjellet, fortalte Nordli tidligere onsdag.

Dette arbeidstoget kom seg senere løs.

Et arbeidstog kjørte seg fast i snøen øst før havaristen. Foto: Spordrift

Kan passere

Utstyr og bergingsmannskap kom på plass ved Tunga, og det er foreløpig ikke hundre prosent sikkert hvor lenge Bergensbanen vil bli stengt.

Onsdag ettermiddag melder imidlertid Bane NOR at høyfjellsstrekningen trolig vil kunne åpnes i løpet av onsdag kveld.

Håpet er at noen foreløpige reparasjoner vil være nok.

«Disse prognosene kan endre seg, men vi er optimistiske», skriver Bane NOR.

Det meldes om en del skader på sporet, mens kontaktledningen skal være like hel.

Bane NOR opplyser i 16-tiden at ingen persontog venter på å komme over fjellet, og at Vy vil sette opp alternativ transport for de oppsatte togene.

Godstoget ble onsdag ettermiddag trukket til Finse.

Tunga er eneste sted mellom Finse og Haugastøl der to tog kan passere hverandre.