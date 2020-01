Sjelden sky over Bergen

Bergensere våknet til et sjelden lysfenomen lørdag morgen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

SKY: En stor perlemorssky lyste opp himmelen over Ulriken lørdag morgen. Foto: PRIVAT

Og nei, det er ikke solen vi snakker om, selv om den også er en sjelden gjest for tiden.

Vi snakker om en stor og lysende sky. Ifølge meteorolog Isak Slettebø hos Storm Weather Center er det snakk om en perlemorssky.

Dette er skyer som dannes av iskrystaller 20 til 30 kilometer over oss.

– Perlemorsskyer ser vi relativt sjelden. For at de skal oppstå, må vi ha kalde forhold og kraftig vind. Dessuten må vi ha lettere skydekke lenger nede i atmosfæren. Bare det er et ganske strengt kriterium på Vestlandet, sier han med et smil.

Fuktighet presses opp

Perlemorskyene oppstår i den del av atmosfæren som kalles stratosfæren. Så høyt oppe er det lite luftfuktighet. Men når det blåser kraftig over fjellområder, kan fuktighet bli presset fra opp i stratosfæren, forklarer meteorologen.

På morgenkvisten ble iskrystallene i perlemorsskyen opplyst av solen som steg i øst og dannet en nydelig lysende himmelflate.

VAKKERT: Iskrystaller titusener av meter over oss fikk solen på seg. Foto: PRIVAT

– Perlemorsskyen blir nok mindre synlig utover dagen, sier Slettebø.

Pusterom

Det som derimot kan bli synlig utover dagen er lysfenomenet kalt sol.

– Lørdag blir et lite pusterom før vi får en ny runde med mildvær og regn, sier meteorologen.

Første del av lørdag kan det fortsatt gå noen byger, men disse skal gi seg på ettermiddagen. Så blir det stille og ganske fint noen timer, før det skyer til utpå kvelden.

Nedbøren starter som snø, også i lavereliggende strøk. Så slår mildværet inn og snøgrensen stiger. I dagene fremover vil den ligge på rundt 600 meter i indre strøk og opp mot 1000 meter i ytre strøk.

– Det betyr at Gullfjellet kan få noe snø, mens det vil regne på Ulriken.

I midten av neste uke kan vi få en ny storm med vind fra vestlig eller sørvestlig retning.

Publisert: Publisert 4. januar 2020 11:13 Oppdatert: 4. januar 2020 13:03

Les også

Mest lest akkurat nå