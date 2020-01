Brannvesenet: – Vi er svært lei oss for å høre at livet ikke sto til å redde

Bergen brannvesen sender sine dypeste medfølelser til de berørte.

IKKE SYNLIG: Vinduene er svarte, men ellers er brannen ikke synlig utenfra. Foto: Eirik Brekke

– Vi er svært lei oss for å høre at livet ikke sto til å redde for niåringen, som vi hentet ut av huset som brant i Ytrebygda i går morges, skriver Bergen brannvesen på Twitter.

Søndag ettermiddag ble det bekreftet at en ni år gammel jente mistet livet i den dramatiske boligbrannen i Skranevegen i Ytrebygda lørdag.

Den ni år gamle jenten var en de av fire som ble hentet bevisstløs ut av boligen tidlig lørdag morgen.

– Vår dypeste medfølelse

– Vi synes det var naturlig å sende vår dypeste medfølelse til de berørte i en slik tragisk situasjon. Helse Bergen melder også at tilstanden til en voksen og to andre barn er fremdeles er alvorlig og uavklart, sier brannsjef Leif Linde.

Han var selv til stede under brannen lørdag, og forteller om dramatiske minutter.

– Mannskapene var raske med å finne de som var inne i huset takket være de to familiemedlemmene som hadde kommet seg ut. De fortalte at det befant seg flere personer i tredje etasje, og på hvilke rom de lå, sier Linde og fortsetter:

– Det er helt svart inne i slike hus og brannfolkene må bruke hender og føtter i søket. De fant dem heldigvis raskt og fikk dem ut. Der ble det satt i gang livreddende tiltak med en gang. Det er førsteprioritet når slikt skjer, sier Linde.

TIL SYKEHUS: Fire bevisstløse personer er sendt til sykehus etter brannen i tomannsboligen i Ytrebygda. Foto: EIRIK BREKKE

– Påvirker mannskapene

Det var en familie på syv, to voksne og fem barn, som bodde i rekkehuset. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria, opplyser politiet i en pressemelding.

Tidligere søndag, sendte Haukeland ut Twitter-melding om at opplysningene ble gitt ut i samråd med pårørende.

– Familien ber om respekt for at det ikke vil bli gitt ytterligere oppdateringer om helsetilstand, skriver sykehuset.

Brannsjef Linde sier at mannskapene fra brannvesenet og politiet som var mest berørt av det som skjedde, fikk en debrifing på Laksevåg stasjon lørdag ettermiddag, og vil følges opp igjen mandag.

– Det er klart at en slik tragisk brann påvirker mannskapene som har vært i første linjen, både røykdykkere, politi og helse. Og det viktig at de blir ivaretatt, sier han.

– Vårt mål er selvsagt ingen omkomne i brann. Vi har vært forskånet for dette i 2018 og 2019.

BRANN: Boligen i Skranevegen i Ytrebygda brant lørdag morgen. Foto: Eirik Brekke

Informerte kommunen

Brannsjefen informerte kommunaldirektør Tommy Johansen om brannen tidlig lørdag. Bergen kommune satte kriseteam like etterpå.

– Kriseteamet skal møtes igjen seinere i dag, blant annet for å diskutere hvordan dette skal håndteres på skolen til barna, sier Johansen.

Johansen sier at skolene har gode rutiner for slike hendelser.

– Men vi vil diskutere om vi skal gjøre mer enn vi pleier, særlig når dette fikk et så tragisk utfall, sier han.

Kommunen vil også sikre familien et sted å bo.

– På kort sikt hotell, og så vil vi også ordne med bolig på lang sikt, dersom de ikke ønsker å bli innlosjert hos venner eller familie.

– Forferdelig

Nærmeste nabo i Skranevegen er tydelig berørt av den tragiske brannen.

– Det er helt forferdelig, sier Anne-Lise Gulbrandsen

Dagen derpå er deres halvpart av tomannsboligen fullt beboelig. Alt som merkes er litt røyklukt.

Andre halvdelen av boligen står med svarte vinduer, men har ellers ikke synlige spor av brannen på utsiden.

Gulbrandsen forteller at de våknet lørdag av roping utenfor og kjente røyklukt.

– Min mann tok en runde i huset for å sjekke om det brente hos oss. Så fikk vi klær på oss alle sammen og sendte ungene over til en annen nabo.

Far og sønn sto utenfor den brennende naboboligen. Sønnen ropte på mamma.

– Da gikk jeg bort og holdt rundt ham. Det var ikke så mye annet vi kunne gjøre.

Fembarnsfamilien som ble rammet av brann, har leid nabohuset i flere år.

– Veldig hyggelig mennesker, sier hun.

Våknet av folk og blålys

På andre siden av veien bor Yang Yunsheng med familien.

– Vi våknet av folk og blålys utenfor, men oppfattet ikke med det samme at det brente, forteller han.

Så hørte hans kone roping, og blålysene ble stående. På nettet så de at et helikopter landet utenfor nabolagets matvarebutikk. Da forsto de at situasjonen i nabohuset var dramatisk.

