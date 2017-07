På fem år har talet på saker om seksuallovbrot i Forsvaret firedobla seg.

– Dette er ein kraftig varsellampe, og svært negativt for Forsvaret sitt omdømme, seier Torbjørn Bongo, leiar i Norges Offisersforbund.

Aldri før har militærpolitiet i Forsvaret blitt varsla om så mange seksuallovbrot av personar i militær teneste som i fjor.

I 2011 vart det registrert åtte seksuallovbrot i Forsvaret. Fem år seinare har talet auka til 32. Bakgrunnen for desse tala er Militærpolitiets årsrapport for 2016, utarbeidd av Forsvarets Militærpolitiavdeling.

(Les meir om sakene lenger nede i saka).

Privat

– Veldig spesielt

Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskingsavdeling har jobba med etterforsking av mellom anna seksuallovbrot i over 15 år.

Han seier den største auken av saker på seksuallovbrot, handlar om seksuell handling utan samtykke, og seksuelt krenkjande åtferd.

Slike saker blei det rapportert om henholdvis seks og 15 gonger i fjor.

– Det er ganske spesielt at dei fleste andre lovbrot i Forsvaret går ned, medan seksuelle lovbrot går opp.

Raknerud har sjølv etterforska mange av sakene. Dette er nokon av hendingane som blei varsla til militærpolitiet i fjor:

Ein kvinneleg befal varsla om eit befal som skal ha valdteke ho ved to høve. Hendinga blei varsla fleire månader etter hendinga. Mannen nekta for forholdet. Saka blei lagt vekk av politiet.

varsla om eit befal som skal ha valdteke ho ved to høve. Hendinga blei varsla fleire månader etter hendinga. Mannen nekta for forholdet. Saka blei lagt vekk av politiet. Ein kvinneleg verneplikti g varsla om ein befal som skal ha nytta sin posisjon og pressa kvinna til å ha sex. Saka blei avgjort disiplinært etter kvinna sitt ønske. Befalet vedgjekk hendinga, men hevda at det var stor grad av fri vilje. Befalet fekk refs i form av bot.

g varsla om ein befal som skal ha nytta sin posisjon og pressa kvinna til å ha sex. Saka blei avgjort disiplinært etter kvinna sitt ønske. Befalet vedgjekk hendinga, men hevda at det var stor grad av fri vilje. Befalet fekk refs i form av bot. Seksuell handling med barn under 16 år. Soldatar skal ha tatt med seg jenter under 16 år tilbake til leiren og hatt seksuell handling med jentene. Dette blei oppdaga av vaktene. Dei vernepliktige innrømte forholdet, men hevda dei ikkje visste at jentene var under 16 år.

barn under 16 år. Soldatar skal ha tatt med seg jenter under 16 år tilbake til leiren og hatt seksuell handling med jentene. Dette blei oppdaga av vaktene. Dei vernepliktige innrømte forholdet, men hevda dei ikkje visste at jentene var under 16 år. I 2016 blei det fire gonger rapportert om soldatar som kjøpte sex på reiser i militær teneste.

gonger rapportert om soldatar som kjøpte sex på reiser i militær teneste. Ved eitt høve skal soldatar på tenestereise ha kjøpt sex i Danmark. Under permisjon i København skal soldatane ha oppsøkt horehus og kjøpt sex. Eit befal på turen varsla militærpolitiet. Soldatane innrømte forholdet, og minst éi av sakene blei avgjort med forenkla førelegg.

Sjef for militærpolitiet, Terje Myhre, seier han ser alvorleg på funna i rapporten.

– Vi har mykje fokus på dette. Særskilt etter den allmenne verneplikt. Kvinner og menn skal bli behandla likt.

Dixi-senteret

– Skuffande

Ved ressurssenteret for valdtekne, Dixi-senteret, blir dagleg leiar Rannveig Kvifte Andresen skuffa når ho får høyre om funna i rapporten.

– Eg blei veldig skuffa. Forsvaret har vore veldig opptekne av å få inn fleire kvinner. Dette er baksida av medaljen.

Ho fryktar rapporten vitnar om dårlege haldningar.

– Når det er ein auke i rapporterte seksuallovbrot, kan det tyde på at det er eit kulturproblem i Forsvaret.

– Eg håpar det stemmer at dette blir tatt på alvor. Visst det er slik at det er blitt lågare terskel for å varsle om slike saker, er det sjølvsagt bra, men det er likevel skuffande å høyre om sakene som blir rapportert, seier Kvifte Andresen.

Fakta: Kvinner og verneplikt Hausten 2014 vedtok Stortinget å endre vernepliktslova og heimevernslova. Vedtaket gjorde verneplikta kjønnsnøytral.

Lovendringa gjaldt frå 1. januar 2015.

1997-årskullet var det første som blei omfatta av allmenn verneplikt.

– Fullstendig uakseptabelt

Trond Kotte, assisterande personalsjef i Forsvaret, seier resultatet av undersøkinga kom uventa.

– Eg blei overraska. At norsk lov blir brote av folk i Forsvaret, er fullstendig uakseptabelt. Når det gjeld seksuell trakassering, har Forsvaret nulltoleranse.

Kotte er likevel ikkje samd i at tala vitnar om eit kulturproblem.

– Både vernepliktsundersøkinga og den siste medarbeiderundersøkinga viser at det er færre som opplever seksuell trakassering no enn ved førre undersøking. Blant vernepliktige er dette ein reduksjon vi har sett over fleire år.

Kotte meiner ei av årsakene til auken, kan vere at det er fleire som rapporterer som følgje av eit auka fokus på seksuell trakassering.

– Fleire kvinner i Forsvaret kan også vere ein årsak til høgare tal.

2015 blei det registrert 25 saker på seksuallovbrot hos militærpolitiet. Det har med andre ord våre ein jamn auke dei siste fem åra. Men kva denne auken skuldast, gir ikkje rapporten noko svar på.

– Dette kan skuldast fleire forhold, som betre rapportering, større vilje til å melde til politiet og høgare kvinneandel, står det i rapporten.

– Og det tek vi på høgste alvor. Det blir jobba systematisk med dette, seier Kotte.

– Tala må ned

Tillitsvalt Bongo seier auken er alarmerande.

– Det er alvorlege saker der er snakk om. Fleire av sakene er av ei slik karakter at tilsette har blitt sagt opp.

– Vi er bekymra og har uttrykt bekymring til leiinga, men har tiltru til at tiltaka frå arbeidsgjevar er tilstrekkeleg. Desse tala må ned, seier forbundsleiar Bongo.