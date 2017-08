Politiet omringa gardsbruk og sende hundane etter mannen for endeleg å få han i arresten.

Like etter klokka halv fire fekk politiet i Haugaland og Sunnhordland meldinga som skulle starte sirkuset.

– Han blei observert køyrande vestover frå Vindafjord. Bilen hadde stor fart, vinglande køyring og tok fleire stygge forbikøyringar, fortel operasjonsleiar i politiet, Trond Friberg.

Ein politipatrulje heiv seg i bilen, men miste sporet av råkøyraren.

– Måten han køyrde på var så farleg at vi brukte mykje ressursar på å finne han. Klokka 18.25 dukka han tilfeldigvis opp i Ølensvåg. Vi la oss på hjul på etter han, og dermed var jakta i gong, fortel Friberg.

Forfulgt av politiet på E39

Biljakta varte i 25 minutt - råkøyraren foran med politiet på slep.

– Han snudde nordover, og vi forfølgde han nordover på E39. Framleis haldt han høg fart og oppførte seg på ein måte som skapte stor fare både for seg sjølv og andre, seier Friberg.

Til slutt valde politiet i gi han litt pusterom.

– Vi ønskte likkje å «trigge» han meir sidan han allereie køyrde på ein veldig risikabel måte. Dette førte til at vi miste han av syne igjen, fortel Friberg.

Sprang inn i utmarka og stal båt

Etter at råkøyraren hadde stukke av frå politiet to gongar på same dag, valde han ein ny taktikk.

Like før Haukåskrysset i Sveio stoppa han.

– Vi fekk ein telefon frå ein gard i området. Der hadde ein mann parkert på tunet og lagt på sprang inn i utmarka. Vi skjønte at det kunne vere han, fortel Friberg.

Mannen sprang eit stykke før han sto foran Liavatnet. Der bestemte han seg for å stele ein båt som låg ved vatnet, og røyme over på den andre sida i håp om å riste av seg politiet.

– På dette tidspunktet hadde vi mykje mannskap på staden og omringa garden. Deretter tilkalla vi hundepatruljen. Dei fann raskt sporet etter mannen, men støtte på problem sidan han hadde reist over vatnet, fortel Friberg.

Fanga av hundepatruljen i utmarka

Klokka tikka, men til slutt fann politiet ein måte å frakte sporhundane over på den andre sida.

– Kanskje vi må begynne med portugisisk vannhund. Dei er betre til å symje, seier Friberg.

Då dei kom til den andre sida av Liavatnet var hundane raskt på ferten av mannen igjen.

– Med ein gang hundane fekk ferten av ferske spor gjekk det ikkje lang tid før vi tok han. Han blei arrestert klokka 20.03, fortel Friberg.

Han er glad for at dei endelege fekk has på han.

– Det har vore ein spennande dag. Kanskje aller mest for han vi arresterte. No har vi frakta han til legevakta, før han mest sannsynleg blir sett i arresten i Haugesund, seier Friberg.

Mannen er førebels ikkje tatt inn til avhøyr, men politiet mistenkjer både at han manglar førarkortet og at han var rusa.