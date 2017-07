Politiet i Bergen mener NRK-dokumentaren «Lykkelandet», om et tiggernettverk fra Romania, har bidratt til en nedgang i vinningssaker.

– Den massive oppmerksomheten mot antatt kriminalitet blant rumenere etter «Lykkelandet» har nok hatt en positiv virkning på kriminalitetsutviklingen for denne gruppen, sier visepolitimester i Vest politidistrikt, Olav Valland til NRK.

Halvvert vinning

Han viser til Brennpunkt-dokumentaren fra april, hvor det kommer frem at et kriminelt nettverk i Bergen har tjent millioner på organisert tigging, gateprostitusjon og salg av narkotika i 2016 og deler av 2017.

Ifølge Vest politidistrikt er antall registrerte saker knyttet til vinningskriminalitet blant rumenske og bulgarske statsborgere halvert i perioden april til juni sammenlignet med samme periode i fjor.

– Har endret seg totalt

Fra sommeren 2016 opererte 30 gateprostituerte, samt en rekke tiggere, som prostituerte i Bergen. Tre måneder senere har politiet kun observert seks gateprostituerte på en kveld, og dette er alle kvinner som har vært her over flere år, ifølge kanalen.

– Det har endret seg totalt. Dagen etter at dokumentaren ble vist, forsvant alle prostituerte i Bergen, sier Valland, som opplyser at bare et fåtall har kommet tilbake.

Valland understreker at politiet samtidig har hatt en innsats mot miljøet, der kriminelle er blitt bort- og utvist.