Viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet obduserer et reinsdyr man mistenkte kunne være smittet av den fryktede skrantesyken. Simla ble skutt på Nordfjella, et område hvor det tidligere er påvist skrantesyke blant villreinen. Mattilsynet går inn for å avlive samtlige av villreinen i området for å forhindre smitte til tamrein. Foto: Tore Meek / NTB scanpix