Daglig kjører bilister inn i stengte tunneler. Nå har Statens vegvesen fått nok.

Det er tirsdag kveld og Eidsvågtunnelen skal stenges for vedlikeholdsarbeid og renhold. Fra klokken 22.00 til 05.30 skal tunnelen vaskes og kostes.

På utsiden av tunnelen er bommen nede. Røde lys blinker fra toppen av tunnelen, og lysende skilt på både norsk og engelsk forteller at tunnelen er stengt.

– Det tok ikke lang tid før vi fikk melding på sambandet om at en bil hadde kommet seg forbi bommen og var på vei innover i tunnelen. Like etterpå tikket det inn en ny melding om at to biler hadde fulgt etter, forteller Per Arne Blindheim i Statens vegvesen.

Ørjan Deisz

– Det er ikke akseptabelt

Blindheim er tydelig oppgitt, og sier at de har et stort problem med biler som kjører inn i stengte tunneler.

– Det skjer dessverre daglig. Det er ikke akseptabelt og er veldig skremmende for dem som jobber i tunnelene. Vi har til og med opplevd biljakt gjennom stengte tunneler, og det kan være svært skummelt, sier Blindheim. Han er byggeleder for drift og vedlikehold av tunneler Bergen.

Regiondirektør Rolf Dale i Mesta, som utfører vedlikeholdsarbeidet i tunnelene, skriver i en e-post at sikkerheten har førsteprioritet.

– Når tunnelene er stengt er det for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og bilistene. Hvis man ikke respekterer dette, og kjører igjennom likevel, utsetter man både dem som jobber der og seg selv for fare. Det siste vi ønsker er ulykker, skriver Dale.

– Går på holdninger

Ifølge Blindheim stenger de vanligvis mellom fem og ti tunneler i Bergen hver natt på grunn av vedlikehold, oppgradering og sikkerhetsutrustning.

– Det er ikke det at bilistene ikke ser at det er rødt lys og at tunnelen er stengt. Dette går på holdninger. Bilistene kjører til og med ut på veiskulderen for å komme seg forbi begge bommene, sier han og fortsetter:

– Folk må aksepterer stengningene. Vi gjør dette for å forbedre sikkerheten og ivareta veinettet. Og vi ønsker at våre arbeidere og entreprenører skal kunne jobbe på en trygg arbeidsplass.

Ørjan Deisz

Utrykningskjøretøyer kjører for fort

Ifølge Blindheim har de også fra tid til annen utfordringer med utrykningskjøretøyer som kjører for fort gjennom de stengte tunnelene.

– Vi har et godt samarbeid med politi, brannvesen og ambulanse, og har jevnlige møter med dem for å minne dem på at de ikke må kjøre for fort gjennom stengte tunneler. Det er kanskje politiet som er mest ustabile, sier Blindheim.

Det er kun kjøretøy i utrykning som får kjøre gjennom stengte tunneler, sier Blindheim. De skal holde en fart på maks 40 km/t, ha gangfart forbi arbeidsområdet og kjøre uten sirener.

– I utgangspunktet kan entreprenørene velge å totalstenge tunnelene, men de ser selvfølgelig viktigheten av at utrykningskjøretøy får passere. Da er det også viktig at disse kjøretøyene tar hensyn, sier Blindheim.

Ørjan Deisz

Politiet: – Tar på alvor

Leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Atle Heradstveit, sier at dette er noe politiet tar på alvor.

– Når vi rykker ut er det snakk om liv og helse, og det krever rask responstid. Samtidig må vi passe på at vi ikke kjøre for fort og skaper utrygghet for dem som jobber i tunnelen. Dette er noe vi tar på alvor, og tar opp med dem som er for hard på gassen gjennom tunnelene, sier han.

Men han er ikke nådig mot private bilister som ignorerer det røde lyset, kjører forbi sperringene og inn i tunnelen.

6650 kroner i bot

– Jeg synes det er respektløst overfor arbeidere som jobber i tunnelene. De setter eget behov foran hensynet til dem som jobber der, sier han og kommer med følgende advarsel:

– Du får 6650 kroner i bot for å kjøre på rødt lys og tre prikker i førerkortet. De som har prøvetid får seks prikker med en gang. Du mister førerkortet i seks måneder med åtte prikker. Og kjører man på rødt lys og forvolder skade av en eller annen grad, mister du førerkortet.