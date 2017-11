Bjørn Lægreid brukte fem timer på å berge et litauisk vogntog. Da han var ferdig, stakk sjåføren av.

– Jeg var så dum og skulle hjelpe andre trafikanter. I et lite, uoppmerksomt øyeblikk stakk han bare av. Det var fem tusen rett i dass, sier en opprørt Bjørn Lægreid.

Han er for mange en kjent figur fra TV-serien «Vinterveiens helter» på National Geographic. Der omtales han som en «ensom ulv og en levende legende». Det første henspiller på at han helt alene driver Eidfjord Bilberging.

Og uten Bjørn Lægreid, så ville bilistene fått problemer med å komme seg over Hardangervidda. Bare siden klokken 13 fredag har tre vogntog kjørt seg fast på stigningen etter broen.

– Jeg har mistet kontrollen. Det har vært en helt vill dag, sier han.

– En er så dum av og til

Alle de tre vogntogene skal ha vært litauiske, og ingen av dem tok seg bryet med å sette på kjetting før oppstigningen til toppen av Hardangervidda. Den siste kjørte til og med på sommerdekk, opplyser Vegtrafikksentralen.

En stor utfordring for bilbergere som Bjørn Lægreid er å få betaling fra de involverte kjøretøyene. Da et vogntog fredag kveld begynte å spinne og til slutt havnet på tvers av veibanen, nektet Eidfjord Bilberging å gripe inn før de hadde fått en garanti fra eieren om at de ville gjøre opp for seg. Det skal ha opprørt flere bilister. En av dem ringte BT og delte sin frustrasjon.

– Jeg er så forbauset over at bergingsbilen har kommet, men ikke gjør noe. Dette er skadelig for veldig mange mennesker, klagde bilisten som var på vei til Geilo.

Bilbergeren han snakket om var Bjørn Lægreid, som klok av skade fra tidligere på dagen nektet å gripe inn. Da hadde en litauisk sjåfør lovet å gjøre opp for seg. Han fikk dratt vogntoget ut av veien og åpnet opp for trafikk. I et uoppmerksomt øyeblikk stakk sjåføren av.

– En er jo så dum av og til. Tenker det beste og vil så gjerne hjelpe. Jobben i dag brukte jeg fem timer på. Det er fortvilende. De lover og lyger, sier han om mange av de utenlandske sjåførene.

– Slipper ikke en meter

I det siste tilfellet ble presset for å gripe inn for stort. På det meste skal det ha vært over 100 biler i kø. Da bestemte Lægreid seg for å dra vogntoget ut av veibanen, tross at garantien ikke var på plass.

– Nå står den i en parkeringslomme og venter på at politiet skal komme.

– Hva om den også stikker av?

– Den henger i stropper i bergingsbilen. Han slipper ikke en meter før jeg får penger, sier Lægreid, som er fortvilet over situasjonen.

– Det er det samme hvert år. De tar seg ikke bryet med å ta på kjetting, tenker at de skal klare det uten. Så begynner de å spinner og vips så står de midt i veien. Det siste kjøretøyet var lastet med 25 tonn fisk.

– Hva bør en gjøre for å bedre situasjonen?

– Det er likt hvert år. Det blir snakket mye om tiltak ved ulykker, men så skjer det ingenting. Problemene har økt noe enormt de siste årene.