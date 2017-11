EN REKKE KRAV: Regjeringen har lovet 135 millioner kroner i årlig statstilskudd til den nye kommersielle allmennkringkasteren. Samtidig krever de at hovedredaksjonen må være lokalisert minst 100 km utenfor Oslo. FOTO: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik vil TV 2 innfri «bergenskravet»

Et stort flertall av TV 2s toppsjefer bor i Oslo-området. For å oppfylle kravet om hovedsete i Bergen lover de å fly vestover for å avholde viktige møter.