Rederi på Sotra mottok hvitt pulver i posten

Fire ansatte ved Hoyland Offshore har blitt eksponert for et hvitt pulver. Politiet ser alvorlig på saken.

Publisert Publisert I dag 17:30

Politiet på plass ved rederiets kontorer på Sotra. Foto: ØRJAN DEISZ

– Vi har fått en konvolutt i posten som inneholdt hvitt pulver. Politiet håndterer situasjonen. En ansatt som ble eksponert for pulveret er tatt med til Haukeland sykehus for isolasjon og observasjon, sier daglig leder i Hoyland Offshore, Trym Jacobsen.

Nødetatene rykket ut til lokalene til Hoyland Offshore på Sotra, etter melding om at bedriften har mottatt hvitt pulver i posten.

Personen som ble fraktet til sykehus har ingen symptomer, forteller Jacobsen.

Postforsendelsen ble sendt til Hoyland Offshores kontorer på Sotra.

Daglig leder Trym Jacobsen opplever situasjonen som ubehagelig. Foto: ØRJAN DEISZ

Bombegruppen bistår

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tatjana Knappen, forteller at politiet er på plass og har sperret av området.

– To personer er blitt direkte eksponert for pulveret. Ytterligere to personer har også blitt eksponert, men ikke i det samme rommet. Foreløpig vet vi ikke hva personene har blitt eksponert for.

Politiet avventer nå bistand fra bombegruppen.

– Vi tar dette alvorlig, sier Knappen.

De to personene som ble direkte eksponert for pulveret har ingen symptomer, forteller hun.

Innsatsleder Rune Vedeler. Foto: ØRJAN DEISZ

Innsatsleder Rune Vedeler forteller at bombetjenesten vil ta seg inn og sikre pulveret på en forsvarlig måte.

– Så vil de mest sannsynlig ta det med seg. Deretter vil det bli analysert slik at vi vet hva det er.

– Var dette dramatisk?

– Det var helt sikkert dramatisk for dem som opplevde dette.

Kan knyttes til Ocean Viking

Trym Jacobsen forteller at konvolutten var adressert til skipet Ocean Viking. Skipet har flere ganger vært i nyhetsbildet, på grunn av at det har tatt med seg migranter i Middelhavet.

– Det er naturlig å tro at forsendelsen er knyttet til dette, sier Jacobsen.

Han forteller at selskapet ikke har mottatt noen former for trusler tidligere.

– Dette er en ubehagelig sak, og en skremmende opplevelse for de ansatte som var på kontoret.

Hoyland Offshore har stengt ned kontoret, inntil situasjonen er avklart.