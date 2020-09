Mottok hvitt pulver i posten – bombegruppen på vei

En bedrift på Sotra har mottatt hvitt pulver i en postforsendelse. Politiet ser alvorlig på saken.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Nødetatene har rykket ut til Sund, etter melding om at en bedrift har mottatt hvitt pulver i posten. Det skriver BA.

– Vi har fått en plastkonvolutt med noe pulver i. Det kom i posten i dag. Vi har politiet til stede her nå, bekrefter Karsten Høyland, styreleder i Hoeylands Rederi AS, til avisen.

Årsaken til den potensielle pulvertrusselen er ikke kjent, men Høyland antyder at det kan ha noe med skipet «Ocean Viking» å gjøre, skriver BA videre. Lasteskipet har plukket opp migranter i Middelhavet i sommer.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tatjana Knappen, bekrefter til BT at de mottok melding om konvolutten klokken 14.30.

– To personer er blitt eksponert for pulveret. Politiet har avsperret området. Foreløpig vet vi ikke hva personene har blitt eksponert for.

Politiet avventer nå bistand fra bombegruppen.

– Vi tar dette alvorlig, sier Knappen.

De to personene som ble eksponert for pulveret har ingen symptomer, forteller hun.

Ytterligere to personer har vært i nærheten av pulveret, men ikke i samme rom.