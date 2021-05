Bjørnafjorden doblar testkapasiteten

Etter smitteutbrot på Os ungdomsskule ber Bjørnafjorden om at fritidsaktivitet blir avlyst, og doblar testkapasiteten

Det er blant elevane på eit trinn her ved Os ungdomsskule smitten har spreidd seg. Foto: Vidar Langeland

Publisert Publisert Nå nettopp

Ordførar Trine Lindborg (Ap) seier det førebels er eit smitteutbrot som er avgrensa til eitt trinn ved Os ungdomsskule.

Samstundes er det gjort svært mange testar som kommune ikkje har fått svar på. Bjørnafjorden doblar også testkapasiteten, og vil halda teststasjonen open for testing utover laurdagskvelden.

– Kommunens kriseleiing oppmodar dessutan alle lag og organisasjonar om å avlysa organiserte fritidsaktivitetar som involverer barn og unge frå 5. til 10. trinn i Bjørnafjorden kommune.

Dette gjeld fram til og med 18. mai, seier Lindborg.

Ho seier kommunen kjem med denne oppmodinga for å hindra eventuell smittespreiing.

Kulturskulen og fotball

– Smittesporarane jobbar på spreng, seier ordførar Trine Lindborg. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Vi har sett at elevane har hatt sine kohortar på skulen, men at dette ikkje held i fritida. Smittesporinga har leia til kulturskulen og fleire fotballag, seier ordføraren.

Ho fortel at dei kommunale smittesporarane laurdag jobbar på spreng. Fleire av dei smitta elevane har delteke i ulike organiserte aktivitetar saman med elevar frå andre skular og krinsar i kommunen. Desse blir òg rekna som nærkontaktar og har fått beskjed om å gå i karantene.

– Vi veit at det går litt på kryss og tvers av både aldersgrupper, klassetrinn og skular på fritida. Det bør vi avgrense så mykje som mogeleg til vi har oversikt over smittesituasjonen, seier Lindborg.

Krisemøte

Kommunal kriseleiing (KKL) i Bjørnafjorden var samla til møte laurdag. Representantar frå Folkehelseinstituttet og Statsforvaltaren i Vestland deltok òg i møtet.

Så langt er 16 smittetilfelle knytt til dette eine utbrotet: 15 elevar og éin lærar. Alle 138 elevar på trinnet og 21 tilsette ved skulen er rekna som nærkontaktar og sett i karantene.

Laurdag fekk Bjørnafjorden i dessutan eit positivet testsvar, som ikkje er knytt til utbrotet ved ungdomsskulen.

Tøff beskjed

Kommuneoverlege Klaus Melf har laurdag føremiddag førebels ikkje fått melding om fleire smittetilfelle knytt til utbrotet på trinnet, men ventar framleis på mange testsvar.

– Eg veit det er tøft for mange å få denne beskjeden midt i ei konfirmasjonshelg. Det som no er viktig, er at folk testar seg, og at dei tar telefonen om det ringjer frå eit ukjent nummer, seier Lindborg.