Ny rapport kan avgjøre striden om Bryggen. – Antyder ikke at verdensarven er truet, sier byråden.

Den foreløpige rapporten om Bybanens konsekvenser for Bryggen legges frem nå. Ifølge Riksantikvaren vil det meldes om negativ påvirkning.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

FREMTIDSBILDE: Dette forslaget vant arkitektkonkurransen om hvordan Bryggen skal se ut med bybane. Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenlsk og studio Holmedal har utarbeidet forslaget. Foto: Asplan Viak

Fredag formiddag presenterer et tysk ekspertteam en rapport som tar for seg hvilke konsekvenser en bybanetrasé langs Bryggen vil ha for verdensarven.

Det er en foreløpig rapport, som er laget av det uavhengige firmaet «Michael Kloos planning and heritage consultancy».

Rapporten kan ha avgjørende betydning for om det skal bygges en trasé som sender Bybanen over Bryggen, slik bystyret har vedtatt.

– Det er viktig å understreke at rapporten ikke antyder at verdensarven på noen måte er truet av bybane langs Bryggen, den har også flere anbefalinger for hvordan Bybanen kan gjøre opplevelsen av Bryggen bedre og hvordan sameksistensen kan fungere best mulig, skriver byråd for Klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad, i en pressemelding.

Der skriver kommunen også følgende om konklusjonene:

«De negative konsekvensene er i hovedsak knyttet til det visuelle inntrykket, med kjøreledningsmaster, heving av kaiområdet og en bybanevogn som er lengre enn dagens busser.

I anbefalingene pekes det blant annet på at det bør arbeides for å få trafikken ytterligere ned, ha færrest mulige busser, finne løsninger for turisttrafikken og samlet mobilitet i området når man arbeider videre med dagløsningen.

En konkretisering ønskes rundt klima- og grunnvannshåndtering for verdensarven i det videre arbeidet.»

Slik kan Bryggen se ut dersom det blir bybanetrasè her i fremtiden. Foto: Linda Hilland

Mener Bybanen vil «forstyrre»

Ifølge rapporten vil ikke Bybanen ødelegge utsikten til Bryggen fra motsatt side av Vågen. Den vil imidlertid «vektlegge trafikken langs kaien og forstyrre forståelsen av den historiske strukturen og bevegelsesmønsteret langs hele Vågen.»

Ifølge Kloos vil banen ha uheldige virkninger ved inngangen fra Bryggen til Torget, på grunn av master og vognlengden. Han er også skeptisk til at den kommer tett inntil Hanseatisk museum.

Michael Kloos peker på at Bryggen allerede er sårbar for brann og overdrevet turisme, samt havstigning og ekstremvær som følge av klimaendringene. Firmaet har sett på både fordeler og ulemper med traseen, både når det gjelder form, materialer og identitet, men også andre faktorer.

Michael Kloos sier at han håper at rapporten vil være til hjelp, men understreker at de ikke er ferdige.

– Rapporten handler ikke bare om det visuelle med verdensarvverdiene, men andre faktorer, sier han.

Byantikvar Johanne E. Gillow er også til stede.

– Dette en noe annet enn konsekvensutredningene som så langt er laget, sier hun.

– Rapporten tar et helhetlig perspektiv, og gjennom anbefalingene vil vi også kunne se på hvordan Bybanen kan være en del av en løsning for å løfte verdensarvstedet Bryggen og forvaltningen av verdensarven, sier Gillow i en pressemelding.

Riksantikvaren: – Negative konsekvenser

Hos Riksantikvaren har man ennå ikke sett rapporten, men vet likevel litt om hva som kan ligge der.

– Etter hva vi har blitt kjent med, skal det på overordnet nivå være påvist negative konsekvenser for verdensarven, sier seksjonssjef Jostein Løvdal.

– Men dette må vi få se nærmere på i rapporten.

Løvdal understreker at det også skal lages en tilsvarende HIA-rapport for alternativet der Bybanen går i tunnel bak Bryggen.

– Så skal disse rapportene sammenstilles. Da får vi se det samlede bildet, sier Løvdal.



Klokken ti fredag formiddag startet presentasjon av hvilke konsekvenser bybanetraseen langs Bryggen vil få for verdensarven. Foto: Linda Hilland

Første gang i Norge

I 2019 krevde Riksantikvaren at kommunen fikk laget en rapport som viser tydelig Bybanens påvirkning på verdensarvminnet Bryggen. Dette gjøres gjennom en såkalt Heritage Impact Assement (HIA).

I en e-post til Bergen kommune i fjor, påpekte Riksantikvaren de mulige konsekvensene av denne utredningen: «Riksantikvaren understreker videre at utfallet av en HIA kan medføre en klar fraråding av bybaneprosjektet hvis verdensarvverdiene for Bryggen kan oppfattes som truet».

Selve bybanetraseen ligger utenfor verdensarvstedet, men går innom den såkalte buffersonen rundt de historiske bygningene.

Det er første gang en slik konsekvensutredning legges frem i Norge.

Rapporten kan bli avgjørende for om det kommer skinner her i fremtiden. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Alternativ trasé skal utredes

Bergen kommune arrangerte en internasjonal anbudskonkurranse, som altså ble vunnet av Michale Kloos og hans kolleger. Det tyske firmaet skal ha god kjennskap til UNESCO-systemet, og har gjort en rekke liknende vurderinger før i land som Sverige, Tyrkia Tyskland, Østerrike og Montenegro.

Bybanedebatten har ridd bergenspolitikken som en mare i snart et tiår. I 2019 landet flertallet i bystyret på en trasé som sender Bybanen over Bryggen.

De politiske frontene har vært harde. Selv om bystyret har vedtatt at bybanetraseen skal gå langs Bryggen, må byrådet også utrede en alternativ rute etter forslag fra Sp, Høyre og Rødt.

Bybanen ved sitt foreløpige endestopp i Byparken. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)