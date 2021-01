Glad i snøen? Så lenge vil den bli liggende.

– For min del kan den bli liggende til påske, sier statsmeteorolog.

Olav (4) sitter fornøyd på akebrettet på vei til barnehagen på Landås. – Det er kjekt med ordentlig vinter, vi håper bare den varer, sier Line Nigardsøy Lie. – Hjemme har vi bygd snøhule og forsøkt oss på en liten skøytebane. Men der kom det for mye snø! Foto: Eirik Brekke

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Den er til glede for mange, og til besvær for andre, snøen som falt i store mengder i helgen.

Nå kan alle de som er glade i snø og kulde glede seg. Januar ser nemlig ut til å holde seg kjølig og snørik.

– Januar blir en kald måned, sier Geir Ottar Fagerlid, statsmeteorolog på Meteorologisk institutt.

Først plussgrader

De neste par dagene kan det bli påfyll av snø, melder han. Fra onsdag morgen vil været roe seg, før det kan bli enda mer nedbør til helgen.

– Et lavtrykk presser på til helgen. Da kan det bli to-tre plussgrader i lavlandet, sier Fagerlid.

Men det er ikke ensbetydende med regn og at snøen forsvinner.

– Det skal ikke være noen fare for at snøen forsvinner. Tvert imot ser det ut til at snøen vil holde lenge, sier Fagerlid.

Les også Ekstraordinært varsel om januarværet: – Når vi ser noe så spesielt som dette, må vi informere

Bilistene må regne med at det kommer enda litt mer snø de neste dagene. Og den ser ikke ut til å forsvinne med det første. Foto: Lars Kvamme

Kulden kommer tilbake

Etter plussgradene i helgen viser nemlig varselet at det skal bli kaldere igjen i neste uke.

Og det har ikke statsmeteorolog Fagerlid noe som helst imot.

– For min del kan snøen godt bli liggende til påske, sier han.

Søndag var en stor dag for hans to døtre, som for første gang fikk prøve skiene som de fikk til jul.