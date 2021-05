Juni var rekordvarm i fjor. Slik ser værutsiktene ut i år.

– Det kan bli veldig bra i enkelte perioder og kanskje ikke fullt så bra i andre, sier klimaforsker Erik Kolstad.

Det var folksomt på BI-stranden på Møhlenpris i juni i fjor. Foreløpig tilsier prognosene en mer normal juni-måned. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Klimaforskerne i Climate Futures har sendt ut værvarselet for juni: Foreløpig ser det ut til å bli en normal juni-måned.

Det er nå litt kjedelig, men ikke nødvendigvis så galt, mener Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret.

– Mai og juni er blant de tørreste månedene og dermed der vi har finest vær. Selv om vi ikke venter mye ut over normalen, er normalen ganske greit, sier Kolstad.

Hvis værvarselet blir en realitet kan det med andre ord bety varmt og tørt noen dager i juni, og kanskje ikke fullt så bra andre dager.

– Ifølge varselet er det 50 prosent sannsynlig at gjennomsnittet vil ligge mellom 12,4 og 14,7 grader. Det betyr absolutt ikke at det er null sjanse for veldig varmt eller veldig kaldt, sier Kolstad.

Målt temperatur for juni i Bergen fra 1991 til 2020 og temperaturvarsel for juni 2021. Foto: NORCE / Erik Kolstad

Trolig ingen junirekord som i fjor

Slik prognosene nå ser ut er det altså ikke noe som tilsier at Bergen vil slå fjorårets junirekord.

19. juni 2020 gikk inn i historiebøkene som den varmeste junidagen målt ved Florida med hele 30,3 grader.

Den høyeste temperaturen målt i Bergen ble imidlertid gjort 26. juli 2019, da det ble målt 33,3 grader.

Kan fort endre seg

Kolstad understreker at det fort kan skje endringer i prognosene for neste måned.

– Det er foreløpig ingen tydelige signaler om verken det ene eller andre for juni, men det kan fort komme. Dette er jo prognoser, og som i prognoser innenfor politikken vet vi at det kan endre seg når det skjer noe uventet, sier Kolstad.

Klimaforsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret. Foto: Leif Gullstein (arkiv)

Han viser til varselet de hadde for årets vinter. I romjulen i fjor måtte de sende ut et nytt, oppdatert varsel etter at prognosene plutselig gikk i en kaldere retning. Dette skjedde på grunn av en omveltning av luftmassene høyt opp i stratosfæren, som igjen ga en lang og kald periode fra januar av.

– Hvis noe tilsvarende skjer nå, for eksempel om det blir sannsynlig at det blir mye varmere, vil vi selvfølgelig oppdatere, sier Kolstad.

Nedbørsvarselen ligger også omtrent på normalen med 50 prosent sannsynlighet for mellom 81 og 168 mm nedbør.

Målt nedbørsmengde for juni i Bergen fra 1991 til 2020 og nedbørsvarsel for juni 2021. Foto: NORCE / Erik Kolstad

Forsker på sesongvarsler

Sesongvarslingen er en del av forskningsprosjektet Seasonal Forecasting Engine. Det inngår i det større initiativet Climate Futures, et nyoppstartet senter for varsling av klimarisiko.

De bruker en modell som baserer seg både på historiske værobservasjoner de siste 30 årene og varsler fra værvarslingsmodeller, altså fysiske modeller som regner ut den mest sannsynlige værutviklingen.

– Modellene har blitt så bra at vi ofte treffer, men det er viktig å presisere at usikkerheten langt frem i tid er mye høyere enn for vanlig værvarsling, sier Kolstad.