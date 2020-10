Bergensdelegater ville kutte i FNB-lederens lønn

En gruppering fra Bergen fikk ikke flertall for et forslag som kunne ha ført til betydelig kutt i FNB-leder Frode Myrhols lønn. Myrhol selv og Trym Aafløy advarte mot lovbrudd.

Partileder Frode Myrhol (t.v.) og Einar Jacobsen på landsmøtet til Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) på Gardermoen lørdag. Foto: Terje Pedersen/NTB

Representanter fra Bergen FNB mislyktes lørdag i å få flertall for et forslag som ville ha frarøvet Myrhol og andre både makt, innflytelse og penger.

FNB-grunnleggeren får 1.130.448 kroner fra Stavanger kommune og 711.360 kroner for verv i fylkeskommunen.

– Det er ingen tvil om at jeg tjener godt, men det er heller ingen tvil om at jeg jobber ekstremt mye. Dette hadde aldri gått om jeg hadde familie eller samboer, sa Myrhol til Aftenbladet i juni.

– Ulovlig

Delegater med nummeret skilt i været, stemte for Bergen FNB-forslaget. Foto: Geir Søndeland

Stian H. Skare (Bergen) sa at dette ikke handler om jobbmengden.

– Vi må ikke komme i den situasjonen at vi karer til oss verv for å få mest mulig penger ut av det. Dette dreier seg om 100 prosent stilling med hensyn til avlønning, og at det ikke sitter enkeltrepresentanter og karer til seg alt sammen. Det begrenser og struper næring for andre som har lyst å være med og bidra, sa Skare.

Her er forslaget slik det ble lest opp av forslagsstiller Cesilie Tveit (Bergen).

«FNB ønsker å sikre en robusthet og mangfold i partiet. Et medlem kan kun inneha ett verv og/eller stillinger som politisk representant for FNB som begrenser seg til en økonomisk kompensasjon til maksimalt én 100 prosent stilling. Andre verv som tilkommer kompensasjon, skal vedtas av det lokale styret.»

– Vi må sikre at alle oppgaver blir ivaretatt, både med tanke på at riktig person får den riktige stillingen og at den viktige oppgaven blir ivaretatt på en god måte. Vi må også sikre at motivasjonen for å gjøre denne gode jobben, er til det beste, og at motivasjonen ikke er pengene. Ved å gjøre dette vil vi dempe «politikerforakten» og bli et parti som faktisk tar kontroversielle grep for ikke å ha denne politikerforakten, sa hun til applaus fra en god del av delegatene.

Stemningen skulle imidlertid blir langt mer kritisk mot forslaget etter at kritikere tok til motmæle.

Frode Myrhol avbildet på landsmøtet. Foto: Terje Pedersen/NTB

Sterke advarsler

Fra talerstolen advarte Myrhol mot at FNB i så fall ville sette seg over folkevalgte organer og valgloven, og at konsekvensen ville være at en kommunepolitiker risikerer å måtte trekke seg fra et folkevalgt fylkesverv.

– Det er ikke lov etter valgloven. Du er valgt ut perioden, så dette må i så fall starte fra neste valgperiode, sa Myrhol.

Knut Inge Andersen (Vestland) slo fast at en slik bestemmelse gjør at flere FNB-representanter vil bryte partivedtektene.

– Jeg vil på det sterkeste fraråde en slik klausul. Det vil ikke bli mulig for folk å sette seg på en valgliste til kommunestyrevalg og samtidig stille til fylkestingsvalg, fordi man fort kan overstige stillingsbrøker på over 100 prosent, sa Andersen.

Trym Aafløy var FNBs toppkandidat i Bergen i valget i fjor. Lokallaget har slitt med interne konflikter. Foto: Terje Pedersen/NTB

Trym Aafløy (Bergen) advarte mot forslaget og viste til at han har politiske verv som utgjør 110 prosent stilling. Han var førstekandidat i Bergen, men takket motvillig ja til å stå på 3. plass til fylkestingsvalget, fordi fylkeslaget hadde vansker med å finne kandidater, ifølge Aafløy.

Han poengterte at det ikke er han, men folkevalgte som har vedtatt nivået for honorarene.

– Hvis noen vedtar dette, vil vi ha vedtekter i strid med kommuneloven, sier Aafløy.

– Fordele oppgaver og byrder

Alternativet, ifølge Aafløy, er å ta hensyn til dette når partilag setter opp sine valglister – ikke gjennom en klausul han mener er ulovlig.

– For øvrig er dagens praksis helt vanlig i andre partier, sa Aafløy.

Cato Siljander (Bergen) sto på forslaget og sa at det ville gjelde etter lokalvalget om tre år.

– Det er ingen intensjon om å sette seg over folket eller noen andre. Forslaget går på å fordele oppgaver og byrder jevnt utover, slik at vi har tid til å gjøre en best mulig jobb lokalt og for fylket. Trym sier vi kan løse dette med en annerledes nominasjon. Da Trym ble valgt, var vi et veldig ungt parti uten erfaring. Nå har vi erfaring. Vi skiller oss veldig fra andre, og vi skal være et parti som tør. Vi kom ikke inn her for å kopiere andre, men for å utgjøre en forskjell, sa Siljander.

– Vanskelig

Myrhol slo også fast at FNB ikke kan gjøre forskjell på heltids- og deltidspolitikere.

– Vi beveger oss over på et veldig vanskelig territorium, så jeg anbefaler at vi ikke vedtar dette i dag, sa Myrhol.

– Jeg skjønner intensjonen, men vi må i så fall utrede dette på en skikkelig måte, slik at vi ikke setter de som representerer eller skal representere FNB, i en vanskelig posisjon, sa Myrhol.

Sju delegater stemte for. Det betyr at omtrent 90 prosent av delegatene stemte imot.